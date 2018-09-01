Протягом 2018 року Центри комплектування та соціальної підтримки будуть створені ще в чотирьох областях України

Збройні Сили України ґрунтовно переглядають роль та місце військових комісаріатів у загальній системі комплектування військ та соціального захисту громадян, які проходили військову службу. Державною програмою розвитку Збройних Сил України до 2020 року (затвердженої Указом Президента України від 22.03.2017 № 73/2017) передбачено переформування військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)..

Протягом 2018 року на базі військкоматів буде створено територіальні центри комплектування та соціальної підтримки ще в чотирьох областях України – Чернігівській, Дніпропетровській, Одеській та Рівненській.





Таке рішення прийнято з врахуванням вдало проведеного протягом 2017 року експерименту на базі двох військових комісаріатів щодо їх переформування у територіальні Центри комплектування та соціальної підтримки.





Заходи переформування сплановано здійснити у два етапи:

1 етап (з 01.08.2017 по 01.01.2018) - проведення експерименту з формуванням та функціонування ТЦК та СП обласних і районних рівнів на базі Чернігівського ОВК та Козелецького РВК Чернігівської області;

2 етап (3 01.01.2018 по 31.12.2018) - за підсумками проведення експерименту сформувати ТЦК та СП у всіх областях України.

Одним з головних завдань ТЦК та СП буде здійснення заходів рекрутингу (вербування) громадян на військову службу за контрактом шляхом їх активного пошуку на підприємствах, під час проведення урочистих масових заходів, відвідування військових частин тощо.

Принципово новим передбачається введення до штату ТЦК та СП посад інструкторів (вербувальників) окремо для кожного виду (роду) військ Збройних Сил України.





Довідково. В обласному ТЦК та СП - 4 посади для здійснення активного пошуку та відбору кандидатів для військових частин: Сухопутних військ - 1, Повітряних Сил - 1, Військово-Морських Сил - 1, ВДВ та ССО ЗСУ - 1. В районних ТЦК та СП - 2-3 посади (в залежності від розрядності) для військових частин Сухопутних військ - 1, Повітряних Сил та ВМС- 1, ВДВ та ССО - 1.





Інструктори будуть здійснювати пошук, вивчення та відбір кандидатів виключно для військових частин відповідного виду ЗС України, носити однострій вказаного виду та комплектуватися військовослужбовцями за пропозицією командування виду ЗС України.

Разом з цим, створення інституту інструкторів (вербувальників) передбачає збільшення штатної чисельності ТЦК та СП, обсяги якого пропонується покрити за рахунок чисельності видів ЗС України, для яких вони здійснюють відбір.





Протягом 2017 року сплановано провести відбір військовослужбовців сержантського складу на посади інструкторів (вербувальників) на військову службу за контрактом для Повітряних Сил та Військово-Морських Сил ЗС України з розрахунку 100 осіб з кожного виду.





Начальник Головного управління персоналу –

заступник начальника ГШ ЗС України

генерал-лейтенант Артур Артеменко

За інформацією Головного управління персоналуГенерального штабу ЗС України