Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


Происшествия

Сейчас, горит здание по пер. Телеграфный 1, перекресток с ул. И.Сирка, Старая Часть (видео)

 

Со слов очевидцев, вызвавших пожарную службу, вначале загорелись сухие ветки лежащие у здания, а уж потом пламя перекинулось на само здание 

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktwitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube

 

  • Категория: Происшествия
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 01:01Просмотров: 97 Комментариев: 0
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.