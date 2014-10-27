И вновь о деревьях. Может так и должно быть? 

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Нашей городской власти не по барабану молодые здоровые деревья. Особенно они любят тополя уродовать. Их, видно, на дрова дороже принимают. А старые акации, особенно те что уже сами падают им на фиг не нужны. Не купит никто. Сказал же один зам Фисака что нет у них ресурсов, пусть жильцы сами убирают. А вот как надо было ранее уже изуродованные белые тополя по Электрометаллургов опять в уродливые дрючки превратить - так они целый ДТЭК пригнали. И ресурсы нашлись. Я с их твердолобым старшим минут 10 говорил и все без толку. "Нам сказали резать здесь", "уродливо - зато безопасно".Несчастные молодые побеги длиной 3 метра (при том что сами деревья вообще наклонены к дороге и на провода никак упасть не могут) видишь-ли могут провода пообрывать. Только за 20 лет почему-то линии не пострадали ни разу. Старун не трогал, Токарь снизу слегка обрезал. А пришел этот турист из Вишневого - все. Взят курс на то, чтобы деревьев по этой улице не было. Вот их и добивают хладнокровно. Почему именно эти тополя помешали когда провода вдоль каждой дороги есть - неизвестно. А может городская власть не теряет надежды все-таки спилить эти стволы и загнать по цене дров(когда- нажрутся уже?) Работники ДТЭК утверждают что не городская власть их прислала, а по инструкции действуют. Но только вот наш президент владеет 90% акций ДТЭК. Мэр от БэПэПэ. Все же ясно. Деревья, это просто пример, но здесь четко видно как взаимодействует мелочная ватная гоп-команда, находящаяся при власти в городе. Все должно быть выкопано, спилено и продано.