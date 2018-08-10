ДТП на трассе Запорожье - Мелитополь (близ Васильевки, видео)

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SOS.На Днепропетровской трассе могут погибнуть люди (аудио)

Информация SOS.На Днепропетровской трассе могут погибнуть люди (аудио)

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