Затопська січ
Запрошуємо на Дні слави легендарного кошового отамана Війська Запорозького Низового І. Д. Сірка
Шановні жителі та гості Нікопольського району та міста Нікополь!
З 1 по 5 серпня на меморіальному комплексі «Могила кошового отамана Івана Сірка» проводяться урочисті заходи «Дні слави легендарного кошового отамана Війська Запорозького Низового Івана Дмитровича Сірка».
У програмі заходів:
1 серпня
Заїзд, реєстрація , таборування козацьких організацій;
2 - 3 серпня
Проведення вишкільного табору для козацької молоді та джур, тренінги козацьких бойових мистецтв, гутірки, майстер- класи, творчі зустрічі, козацькі забави.
3 серпня
19:00 Велике козацьке коло (узгодження порядку проведення урочистої частини заходу). а по закінченню виступи творчої молоді та народних колективів.
4 серпня урочистий день заходів:
7:00 - Архієрейська Божественна літургія у капличці на честь Покрови Божої Матері біля могили Івана Сірка. Богослужіння очолить керуючий Дніпровською єпархією Української Православної Церкви Київського Патріархату Преосвященнійший Єпископ Симеон у співслужінні чисельного духовенства з усієї області. Прикрашати богослужіння буде хор єпархіального храму ікони Божої Матері «Несподіваної Радості» з Дніпровської консерваторії.
09:00 – 12:30 в таборі на «Співочому полі» вільне спілкування, майстер класи, гутірки, вишколи.
12:30 – 13:00 Велике козацьке коло, обрання наказного отамана та козацької старшини заходу
13:00 – 14:00 Урочиста хода до меморіалу легендарного кошового отамана Війська Запорозького Низового Івана Дмитровича Сірка
14:00 – 15:30 Урочиста частина, покладання квітів, посвята козаків та джур, освячення зброї.
15:30 – 16:00 Проходження урочистим маршем, та повернення до табору на «Співоче поле»
16:00 Відкриття фестивалю «Звідси воля розлилася»:
- Виступи самодіяльних художніх колективів;
- Показові виступи бойових мистецтв «Спас». «Бойовий гопак», «Хорс»;
- Силове шоу «Джура»
18:00 Реконструкція козацького бою: кіннота, козацькі гармати, рукопашний бій.
19:00 – Продовження показових виступів козаків, козацькі силові забави, змагання «Лава на лаву»
20:30 - сольні виступи: лідера гурту «Тінь Сонця» Сергія Василюка , гурту «Широкий Лан» Святослава Бойка та козацького пісняра Богдана Доща.
По закінченню концертної програми молодіжна вечірка
Козаки - проти отрути!
На території козацького табору СУВОРО ЗАБОРОНЕНО вживання алкоголю та наркотичних речовин.
Порядок в таборі забезпечуватиме осавульська служба та працівники поліції.
Де саме відбудеться захід?
Неподалік села Капулівка Нікопольського району, на могилі І. Сірка (координати) та на Співочому полі на правому березі річки Чортомлик (стара назва, зараз затока Каховського водосховища) між селами Олексіївкою та Капулівкою (координати ).
Сюди, на місце колишньої козацької вольниці -- Чортомлицьку Січ, де покоїться прах славного козацького батька, кошового отамана Івана Сірка, щорічно на початку серпня з'їжджаються нащадки славних лицарів запорозьких вшанувати пам'ять своїх героїчних предків. У 1990 році, коли на святкування 500-річчя Запорозької Січі з'їхалася сюди ледве не вся Україна, тут і почалося відродження традицій Козацтва Низового Запорозького. Тоді на могилі славного кошового отамана Івана Сірка присягали на вірність Богу і Україні та освячували свої шаблі перші козаки відроджуваних козацьких куренів.
Як дістатися?
З інших міст до Нікополя, а далі:
• Своїм ходом (авто, мото або вело) маршрут https://goo.gl/maps/R5M8fnJo9gF2
• Електричка Нікополь - Кривий Ріг або Нікополь - Тимково, (розклад руху) зупинка "Платформа 83 км" (Олексіївка), далі по маршруту https://goo.gl/maps/dGHkSujV69U2.
• Автобусом з Нікополя до Капулівки (розклад руху) до пам'ятника козакам Чортомлицької січі https://goo.gl/maps/7gaBmbGjrhk, далі трохи пішки по маршруту.
Фото та відео з минулорічних заходів дивіться тут: https://goo.gl/photos/DiZ4SqSm3EjsqWEg9
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