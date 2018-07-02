Запрошуємо на заходи "Дні Слави кошового отамана Івана Сірка"!

У Нікопольському районі - за порогами, де були п*ять з сьоми січей Війська Запорозького Низового (ВЗН), біля села Капулівка на Співочому полі з 1 серпня починається таборування козаків та джур, що проводять козацький вишкіл та підготовку...

Головний день заходів 4 серпня ( як за звичаєм, перша субота серпня).

Програма заходів на 4 серпня:

7.00 початок Літургіі від УПЦ КП на Мемореалі - могилі кошового отамана Івана Сірка. На 6.30 в Нікополі від Храму ім. Петра Калнишевського УПЦ КП ( вул.Івана Богуна) іде автобус до Меморіалу Івана Сірка. З 9.00 козаки повертаються у табір на Співоче поле.

9.00 до 13.30 на Співочому полі козацькі забави, козацькі страви (обід), вільне спілкування, знайомство, обмін досвідом, планування співпраці...

13.00 на Співочому полі Коло Війська Запорозького Низового...

14.00 на Мемореалі офіційний захід до Вшанування Івана Дмитровича Сірка. Промови, історична справка, молитва, покладання квітів. Посвята у козаки та джури. Присутні: козаки, громада, представники виконавчоі влади, священослужителі УПЦ КП, гості.

15.00 на Співочому полі щорічний Фестиваль народного мистецтва "Звідси воля розлилася! " Виступи народних фалькльорних гуртів, виставки майстрів, то що...

17.00 Показові виступи представників організацій бойових мистецтв. Козацькі забави.

18.00 Реконструкція битви 16 сторічча... Задіяні козаки організацій ВЗН, кіннота кінних клубів, козацькі гармати, то що... Сценарій та постановка старшина ВЗН під керівництвом сотника Чортомлицькоі сотні Василя Тирси.

19.00 Показові виступи представників організацій бойових мистецтв. Козацькі забави.

21.00 Виступи запрошених Всеукраїнських рок гуртів.

На територіі заходу плануються торгові точки легкого харчування та прохолодних напоїв. Виставки майстрів та організацій.

Територія заходу вільна від спиртних напоїв, тютюну та лайки! Їх вживання та продаж категорично заборонено! За виконанням умов слідкує козацька осавульська служба та працівники МВС.

Організатори заходу Нікопольська райдержадміністрація, голова Олег Кириченко, при підтримці Нікопольського міськвиконкому, зама голови Ольги Коник, спільно з організаціями Війська Запорозького Низового, наказний отаман Віталій Мандик.

Секретар Ради отаманів ВЗН Олександр Шевченко.