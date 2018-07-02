Хлорный коллапс. Водоканалы страны на грани катастрофы

Представьте, что у вас из крана течет речная вода, желтого или зеленого цвета. Вода, которой вы не сможете мыться, чистить зубы или мыть посуду. Это возможно уже завтра.

Для двух третей украинского населения этот сценарий возможен уже в ближайший месяц из-за парализации очистных систем водоканалов.

Причина — остановка предприятия "Днепроазот", подконтрольного группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Основная продукция "Днепроазота" — азотные удобрения для аграрной отрасли и химические соединения для металлургии, а жидкий хлор, серная кислота и гипохлорит — побочные продукты для водоканалов.

Предприятие, единственный производитель жидкого хлора в Украине, дезинфектора, который используется для водоочистки на более чем 170 водоканалах, прекратило работу около двух недель назад.

По официальной версии, это случилось в связи с повышением цен на газ. Есть и неофициальная версия: остановка используется собственниками с целью политического давления.

Как бы там ни было, но остановка завода может привести к катастрофическим последствиям. В заложниках оказались больше две трети жителей Украины, которые используют воду из водопроводной системы.

Запасы хлора на водоканалах страны неравномерные. В Кропивницком и Виннице их хватит на семь-десять дней, в других городах — на 40 дней.

Представители ассоциации "Укрводоканалэкология" под руководством вице-премьера Геннадия Зубко пытались договориться о запуске завода, но пока безуспешно.

Чем грозит отсутствие хлора и можно ли избежать катастрофы? Об этом ЭП поговорила с директором Житомирского водоканала, членом ассоциации "Укрводоканалэкология" Андреем Никитиным.

1. Как это произошло

Государство не диверсифицировало свои риски. Производство стратегического продукта находится в руках у монополиста и входит в сферу влияния частных интересов.

Частное предприятие руководствуется логикой собственника и ситуацией на рынке. Вопрос "Кто виноват?" в этом случае такой же риторический, как и то, что первично: курица или яйцо.

2. Для чего водоканалам хлор

Есть несколько способов очистки и дезинфекции воды. Один из них — с помощью жидкого хлора. Его чаще всего используют украинские водоканалы.

Хотя это не самый экологический способ очистки, он один из самых дешевых. Его стоимость — около 2% в тарифе.

Очистку также можно проводить с помощью гипохлорита, который производится из поваренной соли. Он очень близкий по типу к жидкому хлору.

Водоканалы городов-миллионников используют преимущественно жидкий хлор — от 800 тонн в год Харьков до 1 тыс тонн в год Киев.

Больше хлора необходимо тем водоканалам, которые берут воду из поверхностных источников. В такой воде больше органики, вирусов и бактерий. Водоканалам, которые используют подземные воды, требуется меньше хлора.

Из-за нехватки жидкого хлора под ударом оказались водоканалы больших городов.

Многие водоканалы пытаются диверсифицировать риски и хотя бы немного уменьшить зависимость от хлора. На территории Житомирского водоканала еще в 2009 году была запущена станция по производству гипохлорита.

Даже при отсутствии жидкого хлора Житомир сможет производить 50% реагента от годовой потребности.

3. Как долго водоканалы смогут протянуть без хлора и чем это грозит

Хлор используется на первом этапе очистки воды — для окисления. Сейчас из-за его отсутствия не будет окислительного процесса, поэтому фильтрационная система и система гравитационного отстаивания примет на себя весь удар.

Технологический цикл будет нарушен. Что случится после этого с очистными сооружениями? Вероятно, фильтрационный материал будет быстро выходить из строя. Его придется быстро менять, и на это тоже нужны дополнительные средства.

Если попытаться наладить процесс, то расход электроэнергии на промывку воды и системы увеличится колоссально. Для многих водоканалов это дополнительные затраты, которых нет в тарифе.

Водоканалы войдут в режим чрезвычайной ситуации и будут давать воду по часам.

Представьте себе, что у вас из крана будет течь речная вода. Вода, которой вы не сможете даже чистить зубы и мыть посуду, — это вполне реалистичный вариант, если не произойдет чудо.

4. Могут ли водоканалы производить гипохлорит

Чтобы производить гипохлорит, нужно привлечь инвестицию. Если бы Житомирский водоканал сейчас планировал строить станцию по производству гипохлорита, на утверждение проекта и строительство понадобилось бы 30 млн грн и около 1,5 лет.

Мы привлекли средства Мирового банка и строим станцию по производству диоксида хлора, этот реагент на два порядка выше, чем хлор.

Даже имея проектное решение и инвестиционные средства, мы сможем выпускать этот реагент только через год. Сначала нужно завезти оборудование, провести монтажные работы, ввести в эксплуатацию.

5. Есть ли в стране другие дезинфекторы, которые могут использовать водоканалы

В теории — да, на практике — нет, потому что нет такого объема производства ни одного дезинфектора. Киев покупает жидкий хлор вагонами, а кто может произвести альтернативу вагонами?

Сейчас такие мощности находятся только за рубежом.

6. Можно ли закупать жидкий хлор за границей?

В теории — да, на практике — это большая проблема.

Во-первых, для закупки хлора — например, в Румынии — нужны специальные технологические емкости.

В Украине на этом специализировалось единственное предприятие — Аульская хлорпереливная станция. Она является единственным лицензированным предприятием для основного числа водоканалов.

Водоканалы больших городов — Киева, Кривого Рога, Днепра, Харькова — имеют свои переливные станции, и они могут покупать напрямую.

Во-вторых, есть проблема транспортировки хлора из Европы. Даже если Аульская хлорпереливная станция закупит хлор за границей, у нее нет разрешения продавать его какому-либо водоканалу.

Хлор — это стратегический техногенный продукт. Он обложен дополнительными обязательствами в разных инстанциях Украины и ЕС. Это долгий бюрократический процесс. Быстро обеспечить разрешительный процесс непросто.

7. Есть ли шанс запустить предприятие "Днепроазот"

Делать какие-то прогнозы сложно. Остановить такое предприятие не так просто, но еще сложнее его запустить. Каждый день простоя увеличивает стоимость запуска.

8. На каком уровне решается этот вопрос

Эта проблема уже решается на уровне Совета национальной безопасности и обороны. Вице премьер Геннадий Зубко и оперативный штаб занимаются этим вопросом круглосуточно. Уже подключились некоторые страны. Например, готова помочь Румыния, но есть проблема с логистикой.

9. Сколько будет стоить кризис с хлором

Мы привыкли измерять ущерб деньгами, но в этом случае сложно посчитать наши потери. Мы пока не нашли решение, поэтому не можем оценить, во сколько оно нам обойдется.

Мы уже попросили помощь, чтобы пройти этот процесс, и приложим все усилия, чтобы получить чистую воду. Это при том, что мы на своем предприятии производим гипохлорит.

Сейчас лето, цветение речек интенсивное, и мы находимся на пике процесса по дозировке хлора.





Источник: https://www.epravda.com.ua