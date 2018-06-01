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Виктор Артеменко

Итоги недели в прямом эфире (сегодня в 19:00)

Уважаемые читатели газеты "ГОРОД Никополь", давайте вновь подведем итоги недели вместе, то есть в прямом эфире. Вначале поговорим о состоянии подачи воды непосредственно в районе 3-го участка, ведь тема воды была четвертая в списке приоритетов А.П.Фисак и ко. Поговорим о новом, возможном, кандидате (ке) на пост городского головы, о будущем парке и др


Жду Вас сегодня в 19:00



Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат

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  • Категория: Авторские: / Виктор Артеменко
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 10:05Просмотров: 137 Комментариев: 0
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