Почему сессия не состоялась (видео)

Бог тут ни при чем. И оставшиеся деревья уж точно никак не отомстят. А отомстить этим дебилам могут только люди - люстрировать их на тех дрючках что остались от деревьев. Мне только вот интересно по обращение какого именно ОСББ городская власть изуродовала деревья по ул.Электрометаллургов от 8 квартала до автовокзала. Эти тополя, обрезанные стволы которых не были обработаны, уже начали жрать паразиты и жить/существовать им осталось несколько лет. Не говоря уже о том что и без паразитов восстановиться после такой тотальной кастрации у этого вида шансов не было. Уж не знаю за что это ничтожество из Вишневого так ненавидит Никополь и его жителей(вроде и украсть здесь смог много), но он делает все назло, гробит все что еще осталось. Словно испытавает терпение людей. А все молчат. Просто деревья - это верх цинизма. Если на трубах и дорогах он и его сепарская компашка подняли миллионы то какая прибыль от срубленных и разбросанных по городу веток? Стволы - то они оставляют. Видимо это им нужно для какого-то извращенного морального удовлетворения. Кто мог тогда подумать после изгнания Токаря что выбирая это якобы интеллигентное му-му секретарем мы через 3 года не узнаем свой город в самом паршивом смысле этого слова. Оно-то уйдет, может и досрочно. А если и досидит до выборов то переизбрание ему не светит. Вряд-ли сядет при правящем режиме. Но в следующий раз нужно нам всем думать головой за кого голосовать и чьим обещаниям верить. От того кандидата, за кого мы решим голосовать нужно услышать четкую гарантию что после избрания мэром В ЕГО КОМАНДЕ НЕ БУДЕТ НИКОГО ИЗ ПРАВЯЩЕЙ НЫНЕ КОМАНДЫ, ВКЛЮЧАЯ ВНЕШТАТНЫХ СОВЕТНИКОВ. Исключений быть не может. Если не пообещает - значит нет смысла голосовать, значит опять брехло и ворюга.