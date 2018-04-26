Незаконна порубка дерев у Нікопольському районі

Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно жителя Нікопольського району за фактом незаконної порубки дерев (ч. 1 ст. 246 КК України).



Встановлено, що в жовтні 2017 року чоловік, не маючи спеціального дозволу та лісорубного квитка, без законних на те підстав прийшов до лісосмуги, яка розташована на території с. Придніпровське Нікопольського району, де за допомогою бензопили здійснив незаконну порубку дерев породи «Акація біла» та «Абрикос звичайний».



Незаконні дії зловмисника виявлено та припинено працівниками Нікопольського ВП ГУ НП у Дніпропетровській області.

Суд, врахувавши думку державного обвинувача, призначив чоловікові покарання у вигляді штрафу у розмірі 5 100 грн.



Крім того, вироком суду задоволено цивільний позов прокурора Нікопольської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Нікопольської районної державної адміністрації про відшкодування збитків, заподіяних внаслідок незаконної порубки дерев.





Прокурор Нікопольської

Місцевої прокуратури В. Жур