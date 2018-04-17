Андрій Шипко: Скіфський курган - Нечаєва могила, потребує захисту від «чорних археологів» (вiдео з засідання ВР України)

Забезпечити належну охорону та всебічний захист археологічної пам’ятки національного значення - Нечаєвої могили, що розташована поблизу села Лебединське Нікопольського району Дніпропетровської області, - з такою вимогою до Міністерства культури та МВС під час засідання Верховної Ради України звернувся народний депутат Андрій Шипко.



Підставою для такого звернення народного депутата стало нещодавнє пограбування скіфського кургану так званими «чорними археологами».

«Тисячі моїх земляків обурені руйнуванням Нечаєвої могили – скіфського кургану III століття до нашої ери. «Чорні археологи», або, простіше кажучи, злодії, пошкодили найбільше недосліджене поховання скіфських царів у степовій зоні України. Вони прокопали шахту глибиною близько 20 метрів! На дні шахти були знайдені залишені знаряддя злочину – інструменти та каски, що може свідчити про одне: вони знайшли те, що шукали» – повідомив парламентар.



Народний депутат вимагає негайного розслідування цього зухвалого злочину. Також, на його думку, ця пам’ятка національно-культурного значення заслуговує на більшу увагу з боку держави.







«Ми вимагаємо покарати цих копачів! Саме тому я звернувся до міністра МВС з вимогою негайно втрутитись у ситуацію та взяти під особистий контроль розслідування цієї справи. Окрім того, вважаю, що Нечаєву могилу потрібно взяти під охорону. Необхідно також створити Комісію Міністерства культури та Інституту археології з метою обстеження кургану та оцінки його стану, бо Нечаєва могила і донині зберігає свої таємниці. А ми мусимо берегти свою культурну та духовну спадщину, бо саме це і є серце нашого народу!» – наголосив політик.





Андрій Шипко підкреслив, що Нікопольщина вважається центром Великої Скіфії. Саме тут у 1917 році археолог Б. Молозевський знайшов знамениту Золоту Пектораль.





інформація прес-служби А.Шипко