Почему бы с такими не пообниматься?

А я ведь очень долго ждал хоть какой-то реакции общественных организаций или хотя бы простых людей на то варварство что происходит в нашем городе. Но никому нет дела. Наш народ либо мычит, либо вообще молчит. Нужно понимать что "тотальное омоложение" - это блеф для дураков. Большая часть деревьев гибнет после такого обрезания от паразитов и от того, что просто не способны восстановиться. Некоторые виды тополей, акации выживыт. но прежними уже не станут. И толку от них будет мало. Ни кислорода ни эстетического удовольствия они не принесут.А те, кто придумал так омолаживать деревья - пусть себе головы поотрезают и подождут пока новые вырастут. А потом уродуют зеленые насаждения. В исполкоме председателям ОСББ по всей видимости еще год назад была дана команда собирать подписи жильцов что они не возражают против уродования деревьев возле жилых домов. Ну, а в центре мэру вообще ничье разрешение не требуется. И бараны подписывают даже не думая головой. Некоторые деревья действительно растут так что свет в окна непопадет. Но это в 30% случаев. А остальные пилят просто так. Район Кристалл превращают в пустыню. Наш бездарный ворюга-мэр, сколотил себе команду-УХ из местных сторонников русского мира, которые до сих пор ждут прихода Хуйла. С ними вместе обворовывает город. Но я никак не могу понять для чего он калечит деревья. Ветки продавать? - так они никому не нужны - валяются до сих пор по Дружбе - там такой срач что ни пройти ни проехать. Нарубили еще осенью и бросили. Может хочет чтобы стволы засохли за пару лет и потом продать их. Но он же понимает что не светит ему победа на выборах. Провода тоже ни при чем(власть поначалу пыталась на ДТЭК кивать, мол это они. Но какое дело ДТЭКу до придомовых территорий и где, спрашивается, провода по Электрометаллургов(район Апостоловского дома)Такое впечатление что он на зло это делает чтобы максимально изуродовать город и смыться в свое Вишневое. Вот такая ненавистное существо. Пора уже нам всем что-то решать. Не подписывать эти бумажки что нам втюхивают наши председатели, физически гнать с наших дворов комунальщиков. Это наш город. Нам здесь жить. Это убожество досидит срок и уедет, а нам останется вместо города пустыня без труб,которые он продал за копейки и бабло поделил со своей ватной командой, без деревьев и без дорог.

P.S. Глядя на те дрючки что остались вместо деревьев и торчат по всему городу приходит на ум еще одна фантастическая мысль. Может лично у него проблемы со здоровьем. И он думает что торчать должно по всему городу раз там где надо не торчит. Но это уже к профильному специалисту, а заодно и к психиатру. А жители города расплачиваться за проблемы одного человека не должны.