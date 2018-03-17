"Швидко грошi" в Никополе сами решают кто им должен (видео нецензурная лексика)

Emelya, Согласен. В правительстве должны быть профессионалы. Но не ревы, насалики, кононенки, бурбаки, коболевы и пр. нечисть, торгующая с оккупантом и пресмыкающаяся перед Западом, которым нам указывает когда и на сколько тарифы поднимать. Там должны быть люди, которые хотят реформировать страну, а не набить карманы и свалить в Европу. А вот вышвырнуть то быдло что сейчас засело и привести этих самых профессионалов могут не Михомайданы, а только крайне радикальные националисты, атошники(далеко не все, согласен) и все те кто готов не умирать как скот на бойне, а убивать за Украину не оглядываясь на блеянье Запада что так низзя, это не демократично. В этом главное отличие патриотов от демагогов вроде Свобиды им. Тягнибакса. И те кто придут к власти таким образом должны будут зачистить всю эту правящую шоблу: кого физически уничтожить, кого в тюрьмы, кого на шахты и в карьеры отрабатывать то что украли у народа. Должны позволить наконец армии вернуть под контроль оккупированные территории. Донбасс можно за две недели зачистить при желании. С Крымом сложнее, но тоже можно. На худой конец можно оккупировать Кубань и потом обменять на Крым. А можно и вообще не менять. А потом заняться экономикой. А эти патриоты не сами должны лезть на все хлебные должности, а назначать профессионалов и следить чтобы те не скурвились и не воровали. И сами не должны скурвиться. Это сложно, но возможно. А если оставить все как есть или выбрать косатую дрянь-подружку Хуйла то будем барахтаться в этом дерьме еще 5 лет: молодежь будет выезжать, старики вымирать, остальные мычать. А они тем временем распродадут землю, ГТС, кругляк и оставшиеся активы. От страны ничего не останется. Поэтому лучше украинские националисты в камуфляже с оружием на улицах чем переаттестованная пророссийская аваковская беркутня с тупыми рожами, ненавидящая народ и страну в которой живет, защищающая эту власть. Но каждый должен решать сам кого ему поддерживать. Время для самоопределения еще есть.