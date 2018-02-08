В Покрове за 2017-й год жилье получили 26 семей

Собственное жилье является важнейшей основой полноценной жизни человека. Увы, даже в относительно благополучные советские времена, когда жилье строилось относительно интенсивно, многие люди десятилетиями находились в очереди на получение квартиры. Что говорить сейчас, когда строительство нового жилья, особенно в небольших городах, становится вообще редким явлением.









«Квартирная очередь» города Покров на сегодняшний день также достаточно длинная. В городе есть сотни людей, которые нуждаются в собственном жилье. Так, сегодня в социальных квартирах проживает 14 семей. Еще 411 человек живет в социальных общежитиях, при этом 15 из них поселились туда в прошлом году. Также в общежитиях временно проживает 25 человек, которые переехали из Крыма и Донбасса за последние годы.





Естественно, что собственных ресурсов для того, чтобы построить для всех этих людей новые дома у города нет. Но, как это не странно, руководство Покрова нашло новый способ обеспечить людей квартирами и, тем самым, сдвинуть квартирную очередь с мертвой точки. Толчок этому процессу дала программа децентрализации отопления, которая была реализована в Покрове в 2016-м году.





Именно для того, чтобы понять, какому количеству людей необходимо установить системы индивидуального отопления, в городе и была проведена масштабная инвентаризация жилищного фонда. Всего в течении 2016-го года было обнаружено 347 проблемных квартир. Правда, 209 из них оказались приватизированными, но 138 брошенных квартир выяснилось, что находятся в коммунальной собственности.





Учитывая, что их жильцов найти уже невозможно, а само жилье пустует, то практически сразу же стартовала работа по возвращению этого жилья в собственность города. Для этого представлены соответствующие заявления в суд о передаче и возврате данных квартир в жилой фонд Покрова. И только за 2017-й год суд принял решение о возврате городу 8 квартир. Еще 12 исков находится в суде на стадии рассмотрения.





Покров, конечно, не самый богатый город и объективных проблем у него хватает. Но, как показывает пример этого населенного пункта, если у руля стоят знающие свое дело люди – можно начать решать проблемы, которые годами казались неразрешимыми. Фактически, благодаря проведенной инвентаризации жилого фонда и проводимой судебной работе, Покров может вернуть себе более сотни пустующих квартир. А это значит, что сотни горожан, в итоге получают шанс обзавестись собственной жилплощадью.





О том, что квартирная очередь Покрова действительно пришла в движение, свидетельствует и тот факт, что за 2017-й год свое жилье здесь получили 26 семей. Среди них - льготные категории из числа детей, лишенных родительской опеки, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и молодые специалисты. Еще два молодых специалиста получили служебное жилье.





Кстати, не стоит думать, что в перспективе руководство города не задумывается о постройке нового жиль и новых социальных объектов. Как уже сообщалось ранее, в Покрове рассматривается возможность строительства в ближайшие годы нового 32-квартирного жилого дома в районе улицы Соборной, а также нового детского садика в поселке Рудник.