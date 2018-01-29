Недодекомунізовану область пропонують назвати Січеславською. Січеславська чи Дніпровська? (ВІДЕО)

Область потребує нового імені, але процедура перейменування складна У мережі з’явилась ініціатива перейменувати Дніпропетровську область на Січеславську. Електронну петицію створили на сайті адміністрації президента. Щоб ініціатива вступила в силу, за 90 днів необхідно зібрати 25 тисяч голосів.





Як обгрунтовують свої думки активісти та як відносяться до перейменування області самі дніпряни — далі у сюжеті.Декомунізація на Дніпропетровщині триває. У вересні 2017-го дніпровські активісти звернулися до Верховної ради з проханням перейменувати Дніпропетровську область на Січеславську. Влада взяла до уваги пропозицію.





Але враховуючи складну процедуру перейменування області, питання і досі на розгляд не винесли. Втім, активісти не вгамувалися — тепер свої ідеї намагаються донести до адміністрації президента. За словами ініціаторів перейменування області, вибір нової назви є логічним з огляду на історичні факти. У петиції зазначають: на території області існували всі головні козацькі Січі, тож вона дійсно є колискою козацької слави. Це додатково спрацює на впізнАваність регіону в Україні та світі.









Для ухвалення ініціативи, петиція повинна зібрати 25 тисяч підписів. Населення Дніпропетровської області складає близько 3 мільйонів. Ми послухали думку випадкових перехожих — чи до смаку їм жити у “Січеславській” області. За петицію проголосували вже близько сотні людей. Термін збору голосів — 90 днів.





Джерело: 9-channel