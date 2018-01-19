В Совфеде, Госдуме и МИД РФ раскритиковали закон о реинтеграции Донбасса: "грубое отношение к братскому народу", "подготовка к новой войне"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия именуется "страной-агрессором", свидетельством отказа Киева от выполнения минских соглашений. Российский МИД назвал закон подготовкой к новой войне.





"Этот закон похоронил минские соглашения. Он создал условия для безответственного бесконтрольного использования вооруженных сил, применения оружия. В нем не сделано ни одного шага в сторону мирного процесса. Это очень тревожит, очень беспокоит", - говорится в заявлении Матвиенко (цитата по РИА "Новости").





"Сегодня мы еще раз получили подтверждение тому, что киевские власти не собирались выполнять минские соглашения, - цитирует Валентину Матвиенко пресс-служба Совета Федерации. - Подтверждение тому, что они сделали ставку на силу, а не на мир. Это закон не о мире и не о реинтеграции Донбасса, это закон о войне. Надо вещи называть своими именами".





Матвиенко увидела в документе "грубое отношение к братскому народу" и перечислила, что ее возмущает в принятом законе: "называют нас агрессорами, оккупантами", "утверждают, что на территории Донецка и Луганска находятся какие-то виртуальные вооруженные силы России", пытаются "найти в лице России виноватого".





Киев, по словам спикера Совфеда, "продолжает делать ставку на попытку вооруженным способом вернуть Донецк и Луганск". Россия, Германия и Франция, которые Матвиенко назвала гарантами мирного процесса, оказывали давление на киевские власти, "понуждая их пошагово выполнять минские соглашения", но "руководство Украины сделало ровно противоположное тому, что было прописано в них".





МИД назвал документ подготовкой к новой войне

МИД РФ считает, что закон подтверждает линию Киева на решение проблемы силовым путем, в частности объявлено о "переформатировании т. н. антитеррористической операции в войсковую и передаче ее управления военным, которым будут подчинены все остальные силовики".

"В этих целях будет создан утверждаемый президентом Украины некий "объединенный оперативный штаб", который получит возможность планировать и задействовать вооруженные силы против мирного населения на всей территории страны, и не обязательно только на юго-востоке. Причем без формального введения военного положения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.





Украинский президент Петр Порошенко, говорится в комментарии министерства, "получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства". "Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя", - сделали вывод во внешнеполитическом ведомстве.





В Госдуме предложили денонсировать договор о сотрудничестве и партнерстве с Украиной

В комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками предлагают изменить российскую торгово-экономическую политику в отношении Украины. "Властным структурам РФ надо вести себя с этим государством, Украиной, соответственно. Это могло бы найти отражение и в торговле, и в экономике", - сказал "Интерфаксу" глава комитета Леонид Калашников.





Приняв закон о реинтеграции Донбасса, Рада "пустила под откос минские соглашения и сделала это намеренно". "Они заигрались в эту "российскую агрессию", всячески навязывая Западу, что, мол, это не внутренний конфликт, а конфликт между двумя государствами, РФ и Украиной, и теперь перенесли это в закон впервые", - заявил глава комитета.





Калашников считает, что в качестве следующего шага Рады логично было бы ожидать денонсации Договора с Россией о сотрудничестве и партнерстве. От Госдумы с критикой закона выступил также замсекретаря генсовета "Единой России", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.





"Данный акт полностью взрывает подписанные Украиной минские договоренности и ставит под угрозу не только законные права и интересы, но и жизнь народа Донбасса", - цитирует Железняка в четверг его пресс-служба. По его словам, закрепление за Россией словосочетания "страна-агрессор" является "грубейшим нарушением международного права и очевидной провокацией против нашей страны".

"Мы будем настаивать на том, чтобы европейские и международные организации, включая ООН и ОБСЕ, дали свою оценку принятому Верховной Радой неправовому и опасному проекту", - подчеркнул политик.





Принятый Радой документ определяет "временно оккупированными территориями" Донецкой и Луганской области такие, над которыми вооруженные формирования Российской Федерации и "оккупационная администрация РФ" установили контроль (суша, воды, недра и воздух).

Президент Украины Петр Порошенко, который внес законопроект в Раду в октябре 2017 года, охарактеризовал его как "сигнал и для Донбасса, и для Крыма" о том, что они "неотъемлемая часть Украины", которая делает все возможное, чтобы их вернуть.

Источник: newsru