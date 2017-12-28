Мой ответ С.Мельникову: Не смешите мои "фаберже"

После публикации моего материала: "Может ли помощник мера города жить в транзитном городке для переселенцев? (видео)" многие читатели стали обвинять меня в том, что не даю высказаться на сайте газеты ГОРОД Никополь, и в группах социальных сетей, действующим на видео лицам, в частности Сергею Мельникову.





Как администратор довожу до сведения что пользователя под именем "Сергей Мельников" или "Мельников Сергей" ни на сайте газеты, ни соответственно в группах социальных сетей "газета ГОРОД Никополь" зарегистрирован НЕ БЫЛ. А о моем отношении к анонимам и ко всяким никам можно прочитать в правилах сайта.





Но вот сегодня утром, друзья прислали мне ссылку на гневный опус персонажа под ником "STARIY MELNIK", где со слов друзей данный перс. позиционирует себя как Сергей Мельников и в ультимативной форме требует опубликовать его "ответ" на выложенное мною видео. Требует опубликовать, почему то, предварительно заблокировав мне доступ.





Именно требует, как диванный террорист, указав даже дату и время к которому я должен все исполнить.





Я попросил друзей прислать мне скрины и увидел как много бУкФ что нужно было приложить усилия что б все это прочесть. А вот уложить в голове ... У кого есть желание перейдите по ссылке, если получиться или вот прилагаю присланные скрины, даже как бы от части выполняя требования, хотя наверное правильнее было бы проигнорировать.













От себя напишу просто:

- Не Вам Сергей Мельников, сбежавший с Родной земли когда туда пришел враг, не Вам расставлять акценты кто есть кто в Нашем городе. Не нужно ни чего менять или убирать в своих опусах - мне РОВНО что обо мне говорят и думают помощники главного воришки и разрушителя Нашего города, со всей его подтанцовкой.

Мой жест с фото который Вы опубликовал, ранее был адресован банде воришек Руслана Токаря, у которых все (кроме Вас лично) так и были в услужении смеясь над тем кому служат сейчас. Так вот, всем вам, горстке негодяев разворовывающим Наш город и бессменной подтанцовке я подтверждаю свой жест.

Еще не раз содрогнетесь...