Может ли помощник мера города жить в транзитном городке для переселенцев? (видео)

По городу ходят слухи что помощник городского головы, руководитель Пресс Службы города, Екатерина Близнюк со своим мужем Сергеем Мельник, работником Никопольской архитектуры, якобы поселились в транзитном городке для переселенцев.

Злые языки говорят что такой "финт ушами" молодая семья проворачивает с согласия городского головы Андрея Фисак что бы не платить за съемное жилье, коммунальные и т.д. Конечно же такого грубого использования служебного положения в Никополе просто быть не может. Ведь городок создан именно для переселенцев из зоны АТО которым и созданы практически бесплатные и максимально комфортные условия для проживания. При чем тут работники исполкома, а тем паче помощник городского головы?





В присланном в редакцию видео двое людей выходящие утром из модульного домика, который действительно является частью данного городка, реально очень похожи на Екатерину и Сергея. Можно даже поверить что это они и есть, но когда мужчина показывает неприличный жест - сомнения развеиваются. Не может.





В крайнем случае допускаю что они просто помогают старенькой бабушке переселенке выносить по утрам мусор. Но проживать, как говориться - "На халяву", не верю, нет.



