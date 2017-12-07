Что за "Черти" работают коллекторами в "Кредит Кафе" Никополя? (видео, нецензурная лексика)

Все здесь ясно. Отморозками-наркоторговцами были как подсудимые, так и те, кого они грохнули и за которых их судили. Хотя в сети гуляет информация что расстрелянные в 2016 якобы с чем-то там боролись, были какими-то активистами. Это сказки для дураков, таких как Червоненко, которые хотят в это верить. Вот и сегодня он нес подобную чушь на своем Ньюсване о классном парне из Запорожья и замечательном отце, который мстил за сына. Только вот не упомнил что этот же замечательный отец вырастил еще одного "примерного" сына, который двух женщин задавил и отбывает наказание в тюрьме. Якобы он испугался что эти трое не дадут его сыну спокойно жить на зоне и поэтому хотел их убрать. Да и фиг с ними. Они друг друга стоят. Жаль только других пострадавших, которые просто оказались не в то время не в том месте.

P.S. Интересно что за везучий(ая) судья вел(а) это дело и успел(а) выйти из зала до взрыва?