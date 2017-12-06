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Жизнь города

Что рухнет раньше древо или дом? (фото, видео)

 

Сразу после выборов Никопольские "мЫ влАстЬ", видимо, просто поспорили: - Что рухнет раньше древо или дом?


  



  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 18:51Просмотров: 594 Комментариев: 0
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