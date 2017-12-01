Мораторій на перевірки бізнесу діє в Україні майже три роки, і, як показує практика, його запровадження часто призводить до негативних наслідків.



Таку думку в коментарі УНН висловив народний депутат України Андрій Шипко, коментуючи ініціативу Комітету з охорони здоров’я ВР відновити перевірки постачальників продуктів у школах.





За словами політика, уряд повинен якомога швидше вирішити питання перевірки приватних і комунальних підприємств, які займаються поставками обідів у шкільні та дошкільні установи. Від захисту цього бізнесу не повинні потерпати діти, переконаний нардеп.





«Сьогоднішні вести бізнес в Україні дуже важко. Зрозуміло, що уряд має робити кроки назустріч бізнесу. І закон про протидію тиску на бізнес, який Верховна Рада проголосувала минулого четверга, – це важливий крок, це захист бізнесу. Але запровадження ще в 2014 році мораторію на перевірки бізнесу, який поширюється також і на постачальників продуктів шкільного та дошкільного харчування, на перевірки дитячих закладів, – це абсолютно непродуманий та небезпечний крок», – сказав він.





Нардеп зазначив, що саме цей мораторій спровокував масові отруєння, оскільки діти стають жертвами антисанітарії та неякісного харчування.

«Навіщо його було взагалі вводити? Ми маємо сумну статистику, масові отруєння, навіть дитячі смерті. Хто несе за це відповідальність?» – сказав він.





Водночас Шипко додав, що, піднімаючи питання про скасування мораторію на перевірки, потрібно також унормувати відповідальність виконавчих органів влади.





Нагадаємо, в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу, запроваджений у серпні 2014 року. Однак експерти стверджують, що він себе не виправдав. За скасування мораторію на перевірки виступили чотири відомства країни — Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ. Зокрема, Держпродспоживслужба заявила про фактичну втрату державного контролю за харчовою безпекою.