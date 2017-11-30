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Криминал

Взрыв гранаты в здании Никопольского горсуда

 Сегодня, примерно час назад, в здании Никопольского горсуда прогремел взрыв. Точных сведений о причинах взрыва и пострадавших пока нет, но из достоверных источников стало известно что бросивший ручную гранату человек погиб на месте, так же якобы есть еще погибший и множество раненых. Здание оцеплено сотрудниками полиции.


Точная информация скоро будет 

  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 12:16Просмотров: 7 541 Комментариев: 2
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