Криминал
Взрыв гранаты в здании Никопольского горсуда
Сегодня, примерно час назад, в здании Никопольского горсуда прогремел взрыв. Точных сведений о причинах взрыва и пострадавших пока нет, но из достоверных источников стало известно что бросивший ручную гранату человек погиб на месте, так же якобы есть еще погибший и множество раненых. Здание оцеплено сотрудниками полиции.
Точная информация скоро будет
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