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Криминал

Подробности взрыва гранат в Никопольском горсуде (фото, видео)

 

Подробности взрыва гранат в Никопольском горсуде (видео) 




  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 15:53Просмотров: 3 552 Комментариев: 1
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      Наталья Яровая (Сегодня, 19:57)
      Посетители | Offline
      Народная реформа судебной системы началась в Никополе на 21-ом судебном заседании по откровенно жесткому криминалу. На государственные обещания оздоровить, очистить,упростить и опрозрачить, ох, сколько еще гранат заготовлено, сколько еще Трупаевых впереди!м

      Регистрация: 2.10.2017

      Новостей: 0

      Коментариев: 27

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