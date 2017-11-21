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Происшествия / Хвостатые и четвероногие, Никопольчане

В Никополе Питбультерьер погрыз ребенка. Кто виновен и Что делать? (видео)

 

В Никополе Питбультерьер погрыз ребенка. Кто виновен и Что делать?  


  • Категория: Происшествия / Хвостатые и четвероногие, Никопольчане
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 16:41Просмотров: 371 Комментариев: 1
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      Русскоязычный бандеровец (Сегодня, 16:58)
      Посетители | Offline
      По нашим дебильным законам ничего не сделаешь. Еще и жертва окажется виновата что не там ходит. Нормальные законы принимать нужно. Но не при этой власти. Эти обгадят и перекрутят любые законы.

      А по справедливости питбуля надо сразу усыпить не дожидаясь сдохнет он ли нет, ребенку курс уколов от бешенства, хозяину штраф такой чтобы ему квартиру свою продать пришлось для оплаты штрафа. Вот тогда другие подумают, надо ли вообще такую скотину заводить.

      Регистрация: 27.10.2014

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      Коментариев: 1 546

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