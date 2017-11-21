Происшествия / Хвостатые и четвероногие, Никопольчане
В Никополе Питбультерьер погрыз ребенка. Кто виновен и Что делать? (видео)
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