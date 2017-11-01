"Теперь понятно, почему власть не захочет отказываться от мажоритарки". О чем говорят результаты местных выборов

Выборы в 201 объединенную территориальную общину (ОТО) показали, что непосредственные участники – кандидаты и партии, что их выдвигали, преследуют совершенно разные цели.Политические силы используют выборы, чтобы заявить о высокой поддержке избирателей, а их кандидаты борются за право делить землю и распоряжаться другими ресурсами на местах.После голосования, состоявшегося в минувшее воскресенье, 29 октября, не утихают споры, какая политическая сила лучше всего показала себя. Громче всех выясняют отношения одна из двух партий власти - "Блок Петра Порошенко" (БПП) и оппозиционная "Батькивщина".Как сообщала "Страна", по горячим следам они предъявили результаты параллельного подсчета голосов, которые серьезно отличались друг от друга. Так, БПП заявил о явном преимуществе в числе победителей на выборах сельских, поселковых и городских председателей, но учитывал не только официальных кандидатов, выдвинутых партией, но и "членов партии и кандидатов, которые шли при ее поддержке". В общей сложности оказалось якобы 108 человек.Комитет избирателей Украины (КИУ) отдал победу только 60 кандидатам от БПП. По данным КИУ, представители "Батькивщина" выиграли выборы председателей только в 13 ОТО. При этом генеральный директор КИУ Алексей Кошель отметил, что их наблюдатели следили лишь за кандидатами, которых непосредственно выдвигала та или иная партия.В то же время "Батькивщина" заявила, что, согласно параллельному подсчету голосов партией по протоколам с 90% избирательных участков, эта политическая сила опережает соперников по числу избранных депутаты местных советов. Партия насчитала 880 своих победивших представителей, тогда как БПП якобы провела только 568 кандидатов."Этот результат ("Батькивщины" - Прим.Ред.) получен на фоне масштабных фальсификаций, во главе которых стоял президент Украины, на фоне масштабного подкупа, который происходил по всей стране, на фоне давления с помощью силовых структур и на фоне использования админресурса", - обвинила власть лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.Но в БПП говорят, что, по предварительным данным, их партия получит 733 депутатских кресла в советах ОТО, а партия Тимошенко – 689.Отчитался о своих успехах в регионах юго-востока и Оппозиционный блок. По данным партии, треть избирателей Днепропетровской и Запорожской областей проголосовали за кандидатов, которых поддерживал ОБ.При этом Оппоблок заявлял о системных и массовых фальсификациях."Я присутствовал на выборах в Житомирской области, и могу сказать, что ни о какой реальной демократии на этих выборах речь не шла, - говорит нардеп от ОБ Юрий Павленко. - Для агитации за провластных кандидатов использовали деньги из бюджета, давали карт-бланш на применение админресурса. Доходило до того, что на службе в храме священник прямо призывал прихожан проголосовать за кого надо".Примечательно, что в этих выборах впервые за долгое время участвовала вторая партия власти "Народный фронт" (НФ). По данным штабов БПП, политическая сила экс-премьера Арсения Яценюка получает всего лишь 22 депутатских кресла в местных советах (около 1%). Напомним, НФ игнорировал все избирательные кампании после выборов в Раду 2014 года."Возможно, это была инициатива депутатов-мажоритарщиков из фракции "Народного фронта", которые хотят иметь своих людей в терробщинах, или же бизнес, связанный с партией, решил войти в местную власть", - предполагает Алексей Кошель."Страна" не нашла независимого подсчета по депутатам местных советов. Но, даже если судить по данным БПП, охотнее всего люди голосовали за кандидатов в депутаты, которые баллотировались как самовыдвиженцы.Всего таких насчитали 863 человека."Как бы БПП не уверял, что часть самовыдвиженцев пользовалась его негласной поддержкой, ясно, что кандидаты понимали, что под флагом президентской партии у них шансов выиграть было бы меньше. Но это в том случае, если у них была возможность отказаться", - реагирует политолог Андрей Золотарев.Вообще значение этих выборов заключалось в том, кто на уровне конкретной общины сможет контролировать вопросы распределение земли и прочих ресурсов. Поэтому интерес к ним проявляли, в основном, представители местной элиты и бизнесмены. Именно они и обеспечивали всеми доступными способами (в том числе, и путем фальсификаций, и задействования админресурса) результат выборов.При этом для местных князьков было совершенно не принципиально под какими партийными знаменами идти. Это все решалось в каждом конкретном случае.Но большинство влиятельных людей, по понятным причинам, пошло от БПП и партий-сателлитов Банковой (вроде "Нашего края"). Чтобы власть как минимум не мешала им "решать вопрос" по организации правильного результата "свободного волеизъявления". Да и чтоб потом была нормальная коммуникация с областным и районным начальством."Странным выглядит тот факт, что власти увязывают местные выборы, точнее их результаты, с предстоящими парламентскими, - говорит директор Центра Балто-Черноморских исследований Ирина Верещук. - Результат выборов 29 октября отнюдь не говорит о поддержке той или иной партии избирателями. Если внимательно посмотреть, например, по Львовской области, то смело можно фиксировать в большинстве случаев победу ставленников местных элит. То, что эти победители, понимая, что потом все равно придется работать с властью по формированию бюджетов, шли от БПП или иной партии власти, никак нельзя экстраполировать на будущие парламентские выборы. Люди не голосовали за бренды партий. Наоборот, такие бренды часто только мешали".Также, по мнению экспертов, данная кампания еще раз показала почему власть не хочет отказываться от мажоритарной системы, когда на каждом из округов есть местные влиятельные люди, которые обеспечивают нужный и себе, и власти, результат."Эти местные выборы показали: власть от мажоритарной системы так просто не откажется, - говорит Андрей Золотарев. - Переход на "пропорционалку" - это приговор для нее. Потому что партии власти не получат большой поддержки. Спасение только в том, чтобы договориться с местными князьками и дать им депутатские кресла в обмен на поддержку".