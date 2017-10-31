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В Украине

Адам Осмаев о гибели жены Амины Окуевой (видео 30.10.2017)


Амина Окуева и Адам Осмаев перед обстрелом возвращались в Киев из другого региона. За рулем автомобиля находился Адам. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии LB.ua.

По его словам, на железнодорожном переезде их машину начали обстреливать. “Вокруг меня все разлеталась, панель вся”, – вспоминает Адам Осмаев. Одна из пуль попала Амине в голову.

“Я сколько мог проехал, потому что [нападавшие] попали также в двигатель, машина остановилась. Пытался оказать первую помощь (Амине), но ей в голову попали. Так что…”, – рассказал Адам.

Обстрел он считает покушением на них обоих. И видит в нем российский след, как и в ситуации с Мосийчуком.
В поданным Акуева и Осмаев жили неподалеку от места нападения. Дом они строили своими руками.

Еще недавно они находились под охраной Государственной службы охраны, но некоторое время тому ее сняли.
Амину убили выстрелом в голову: появилось первое видео с комментарием Осмаева



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  • Категория: В Украине
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 13:56Просмотров: 594 Комментариев: 0
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