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Поиск людей

Внимание: Пропала девочка, 13 лет

Пропала девочка Гребенюк Диана,13 лет. Сегодня,30.10.2017 ушла из школы #7 г. Никополь и домой до сих пор не пришла. Одета в бежевую куртку и белую шапочку-котик У полиции пока результатов нет.


Кто что либо знает о ее местонахождении просьба сообщить по номеру 102 или 0959405664 Анжела.
  • Категория: Поиск людей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:21Просмотров: 319 Комментариев: 0
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