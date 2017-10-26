«Разбор полётов» городской избирательной комиссии (ЧАСТЬ № 2)

Виталий Журавлёв

Никопольчане, в предыдущем материале мы начали анализ работы городской избирательной комиссии во время проверки подписных листов по народной инициативе за отставку нашего городского головы А.П.Фисака.Весь период проведения проверки, а это 30 календарных дней, председатель комиссии Богославская Е.Ю. тщательно «шифровалась» от инициативной группы, грубо нарушая поря док проведения заседаний избирательной комиссии.В соответствии с нижеприведенными пунктами «ПОРЯДКУ організації роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях з місцевих виборів»:1.11 Діяльність виборчих комісій здійснюється ВІДКРИТО І ПУБЛІЧНО.4.4. На засідання виборчої комісії ОБОВ’ЯЗКОВО запрошуються, як правило, НЕ ПІЗНІШЕ ОСТАННЬОГО ДНЯ перед днем засідання комісії, заявники та ІНШІ ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ.4.11. СПИСОК УСІХ ЗАПРОШЕНИХ на засідання виборчої комісії готує секретар комісії. У списку зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові, посада запрошених, офіційні назви органів (організації, установи, політичної партії, тощо) або особи, яких вони представляють, а також у зв’язку з розглядом якого питання порядку денного вони запрошені.7.8. Головуючий на засіданні:- веде засідання виборчої комісії; організовує обговорення питань порядку денного;- НАДАЄ СЛОВО ДЛЯ ВИСТУПУ спочатку членам комісії, а потім запрошеним ТА ІНШИМ ОСОБАМ відповідно до законодавства в порядку черговості заявок;8.2. Розгляд питання на засіданні виборчої комісії, як правило, включає такі етапи:- доповідь члена комісії, співдоповіді (у разі потреби);- запитання членів комісії доповідачу, співдоповідачам, відповіді на них;- виступи членів комісії та ІНШИХ ОСІБ, З ПИТАННЯ, ЩО РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ;Несмотря на однозначные требования Центральной избирательной комиссии, утвердившей порядок организации работы избирательных комиссий, за 30 календарных дней НИ ОДНОГО РАЗУ на заседание комиссии не был приглашен официальный представитель инициативной группы.9 октября Наталья Анатольевна Троян по своей инициативе, узнав из посторонних источников о времени заседания ГИК, пришла на заседание.И тут случилось невообразимое: комиссия после 10 минут беседы с Н.А. Троян проголосовала за то, чтобы официальный представитель инициативной группы ПОКИНУЛА помещение (!!!???).На пресс-конференции, которая прошла 22 октября, председатель ГИК Богославская Е.Ю. попыталась обмануть общественность – дескать, Н.А.Троян должна была сама спросить, когда будет заседание.Спрашивала. Сначала, Богославская Е.Ю. ответила – приходите в понедельник. Потом – приходите в субботу, 21 октября, заседание начнется в 18-00.Наталья Анатольевна пришла в 17-45. Заседание уже закончилось…Ну не хотели Богославская и секретарь комиссии Озол, чтобы официальный представитель инициативной группы приводил свои аргументы и «вносил смуту» в умы других членов ГИКа. Классический пример решения проблемы «с пристрастием». Только вопрос – по своей инициативе, или по «заказухе»?Не могла же председатель городской избирательной комиссии НЕ ЧИТАТЬ «Порядок работы…». Читала, конечно, и знает статью 1.18.:1.18. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за організацію роботи та стан діловодства у виборчій комісії, а також ЗА ДОТРИМАННЯ ЦЬОГО ПОРЯДКУ покладається на ГОЛОВУ відповідної виборчої комісії.Надеется, что «проскочит»? Думаю, не получится.А уже по основаниям грубого нарушения процедуры проведения заседаний комиссии, можно в судебном порядке отменить принятое избирательной комиссией Постановление.В следующей публикации начнем говорить уже о фокусах ГИК по «ликвидации» 10 000 подписей никопольчан.