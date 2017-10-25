Политика / Никополь, палата №7
"Онлайн-трансляція засідання сесії Нікопольської міської ради" А почему без звука? Хотя, о чем это я...
При прошлой преступной власти, как мне кажется, порядка было больше. Они хоть чего то боялись. Как минимум сессии горсовета проходили в последнюю пятницу месяца в 10 ч., при редком исключении внеочередных, без допуска неугодных и т.п.
Было всякое, но такого не было. Сейчас сессии проводят когда им угодно, толком не оповещая, и хрен с ним. Ведь Никопольчане могут посмотреть ОНЛАЙН. А вот и ХРЕН вам обещанная открытость власти Андреем Петровичем перед выборами, ну тогда когда он еще был Андреем Петровичем.
- Смотрите, на здоровье, как мы ваши деньги распиливаем, только без звука. И скачать не сможете.
Неуважаемые представители городской, так сказать, власти (мер и весь педудатский корпус): Кто вы??? Найдите себе определение сами, у меня лезет одна нецензуршина. Скажу одно: - Не пора ли вам? - ПОРА. Или думаете: - Люди лохи все стерпят?
Надеюсь, не долго вам осталось, ох не долго.
Было всякое, но такого не было. Сейчас сессии проводят когда им угодно, толком не оповещая, и хрен с ним. Ведь Никопольчане могут посмотреть ОНЛАЙН. А вот и ХРЕН вам обещанная открытость власти Андреем Петровичем перед выборами, ну тогда когда он еще был Андреем Петровичем.
- Смотрите, на здоровье, как мы ваши деньги распиливаем, только без звука. И скачать не сможете.
Неуважаемые представители городской, так сказать, власти (мер и весь педудатский корпус): Кто вы??? Найдите себе определение сами, у меня лезет одна нецензуршина. Скажу одно: - Не пора ли вам? - ПОРА. Или думаете: - Люди лохи все стерпят?
Надеюсь, не долго вам осталось, ох не долго.
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