Политика
«Разбор полётов» городской избирательной комиссии (ЧАСТЬ № 1)
Закончилась проверка подписных листов по народной инициативе за отставку Никопольского городского головы Андрея Фисака. Городская избирательная комиссия вынесла Постановление о прекращении этой процедуры. Решение было оглашено в воскресенье, на расширенной пресс-конференции, в здании городского совета.
Пресс-конференцию посетили журналисты, депутаты, чиновники. Только официального представителя инициативной группы Наталью Троян НИКТО не пригласил. Да и другие члены инициативной группы узнали об это мероприятии, как говорится, ПОСТ ФАКТУМ.
Но ничего, не привыкать. Городская власть уже приучила нас к тому, что больше всего чиновники боятся голоса общественности. Теперь в этом списке и председатель городской избирательной комиссии Богославская Елена Юрьевна.
Пресс-конференция была эмоционально окрашена – тут и возмущения по поводу подписей от «мертвых душ», и негодование членов избирательной комиссии по поводу своих родственников, которые якобы ничего не подписывали, и «пугалки» следственными органами.
Обычная ситуация – слабая сторона ОТСУТСТВИЕ юридических оснований всегда стремится компенсировать эмоциональным давлением.
Разбор действий городской избирательной комиссии начнем с тех аргументов, которые оглашались на пресс-конференции.
ИТАК:
1. Председатель городской избирательной комиссии Елена Богославская пыталась убедить присутствующих, что она правомерно отказала официальному представителю Наталье Анатольевне Троян в предоставлении Протокола об итогах проверки подписных листов.
Аргумент был один – мы НЕ ОБЯЗАНЫ предоставлять этот документ, пусть ждут 30 дней.
Однако, в соответствии с пунктом 13.14 «ПОРЯДКУ
організації роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях з місцевих виборів:
Таким образом, председатель городской избирательной комиссии Богославская Е.Ю. ОБЯЗАНА была сразу же выдать копию Протокола на письменный запрос от Натальи Троян.
Протокол был уже подписан, оформлен избирательной комиссией и никаких других дополнительных действий, кроме как выдать документ, от председателя комиссии НЕ ТРЕБОВАЛОСЬ.
Здесь надо отметить, что копия Протокола необходима инициативной группе для судебного обжалования, а там срок подачи иска – всего 5 дней.
Поэтому, Богославская действовала, на мой взгляд, умышленно, с целью воспрепятствования подаче административного иска.
Есть у меня также подозрение, что на момент проведения пресс-конференции протокола фактически НЕ СУЩЕСТВОВАЛО. Иначе как объяснить заявление Богославской о том, что отдельное мнение одного из членов избирательной комиссии до сих пор не приобщено к протоколу? Значит, его оформление НЕ ЗАКОНЧЕНО.
Мы проанализировали только один аспект деятельности ГИК, но он очень важен в плане дальнейшего развития событий. Административный иск в суд по поводу неправомерных действий городской избирательной комиссии уже направлен.
Завтра будет опубликован СЛЕДУЮЩИЙ материал по РАЗБОРУ ПОЛЕТОВ нашей городской избирательной комиссии.
Будет интересно, ягодки впереди.
Пресс-конференцию посетили журналисты, депутаты, чиновники. Только официального представителя инициативной группы Наталью Троян НИКТО не пригласил. Да и другие члены инициативной группы узнали об это мероприятии, как говорится, ПОСТ ФАКТУМ.
Но ничего, не привыкать. Городская власть уже приучила нас к тому, что больше всего чиновники боятся голоса общественности. Теперь в этом списке и председатель городской избирательной комиссии Богославская Елена Юрьевна.
Пресс-конференция была эмоционально окрашена – тут и возмущения по поводу подписей от «мертвых душ», и негодование членов избирательной комиссии по поводу своих родственников, которые якобы ничего не подписывали, и «пугалки» следственными органами.
Обычная ситуация – слабая сторона ОТСУТСТВИЕ юридических оснований всегда стремится компенсировать эмоциональным давлением.
Разбор действий городской избирательной комиссии начнем с тех аргументов, которые оглашались на пресс-конференции.
ИТАК:
1. Председатель городской избирательной комиссии Елена Богославская пыталась убедить присутствующих, что она правомерно отказала официальному представителю Наталье Анатольевне Троян в предоставлении Протокола об итогах проверки подписных листов.
Аргумент был один – мы НЕ ОБЯЗАНЫ предоставлять этот документ, пусть ждут 30 дней.
Однако, в соответствии с пунктом 13.14 «ПОРЯДКУ
організації роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях з місцевих виборів:
«….13.14. …Документи, звернення, які надійшли до виборчої комісії поза строками виборчого процесу, розглядаються у строки, встановлені законодавством України для розгляду відповідних документів, звернень, але не більше ніж упродовж 30 днів з дня надходження.:
В соответствии с требованиями статьи 20 Закона Украины «Про звернення громадян»
В соответствии с требованиями статьи 20 Закона Украины «Про звернення громадян»
«…Звернення розглядаються і ВИРІШУЮТЬСЯ у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, ЯКІ НЕ ПОТРЕБУЮТЬ додаткового вивчення, - НЕВІДКЛАДНО, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання…».
Таким образом, председатель городской избирательной комиссии Богославская Е.Ю. ОБЯЗАНА была сразу же выдать копию Протокола на письменный запрос от Натальи Троян.
Протокол был уже подписан, оформлен избирательной комиссией и никаких других дополнительных действий, кроме как выдать документ, от председателя комиссии НЕ ТРЕБОВАЛОСЬ.
Здесь надо отметить, что копия Протокола необходима инициативной группе для судебного обжалования, а там срок подачи иска – всего 5 дней.
Поэтому, Богославская действовала, на мой взгляд, умышленно, с целью воспрепятствования подаче административного иска.
Есть у меня также подозрение, что на момент проведения пресс-конференции протокола фактически НЕ СУЩЕСТВОВАЛО. Иначе как объяснить заявление Богославской о том, что отдельное мнение одного из членов избирательной комиссии до сих пор не приобщено к протоколу? Значит, его оформление НЕ ЗАКОНЧЕНО.
Мы проанализировали только один аспект деятельности ГИК, но он очень важен в плане дальнейшего развития событий. Административный иск в суд по поводу неправомерных действий городской избирательной комиссии уже направлен.
Завтра будет опубликован СЛЕДУЮЩИЙ материал по РАЗБОРУ ПОЛЕТОВ нашей городской избирательной комиссии.
Будет интересно, ягодки впереди.
Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"
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