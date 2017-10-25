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Политика

«Разбор полётов» городской избирательной комиссии (ЧАСТЬ № 1)

Закончилась проверка подписных листов по народной инициативе за отставку Никопольского городского головы Андрея Фисака. Городская избирательная комиссия вынесла Постановление о прекращении этой процедуры. Решение было оглашено в воскресенье, на расширенной пресс-конференции, в здании городского совета.



Пресс-конференцию посетили журналисты, депутаты, чиновники. Только официального представителя инициативной группы Наталью Троян НИКТО не пригласил. Да и другие члены инициативной группы узнали об это мероприятии, как говорится, ПОСТ ФАКТУМ.
Но ничего, не привыкать. Городская власть уже приучила нас к тому, что больше всего чиновники боятся голоса общественности. Теперь в этом списке и председатель городской избирательной комиссии Богославская Елена Юрьевна.

Пресс-конференция была эмоционально окрашена – тут и возмущения по поводу подписей от «мертвых душ», и негодование членов избирательной комиссии по поводу своих родственников, которые якобы ничего не подписывали, и «пугалки» следственными органами.
Обычная ситуация – слабая сторона ОТСУТСТВИЕ юридических оснований всегда стремится компенсировать эмоциональным давлением.

Разбор действий городской избирательной комиссии начнем с тех аргументов, которые оглашались на пресс-конференции.

ИТАК:
1. Председатель городской избирательной комиссии Елена Богославская пыталась убедить присутствующих, что она правомерно отказала официальному представителю Наталье Анатольевне Троян в предоставлении Протокола об итогах проверки подписных листов.
Аргумент был один – мы НЕ ОБЯЗАНЫ предоставлять этот документ, пусть ждут 30 дней.
Однако, в соответствии с пунктом 13.14 «ПОРЯДКУ
організації роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях з місцевих виборів:
«….13.14. …Документи, звернення, які надійшли до виборчої комісії поза строками виборчого процесу, розглядаються у строки, встановлені законодавством України для розгляду відповідних документів, звернень, але не більше ніж упродовж 30 днів з дня надходження.
В соответствии с требованиями статьи 20 Закона Украины «Про звернення громадян»
:
«…Звернення розглядаються і ВИРІШУЮТЬСЯ у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, ЯКІ НЕ ПОТРЕБУЮТЬ додаткового вивчення, - НЕВІДКЛАДНО, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання…»
.

Таким образом, председатель городской избирательной комиссии Богославская Е.Ю. ОБЯЗАНА была сразу же выдать копию Протокола на письменный запрос от Натальи Троян.

Протокол был уже подписан, оформлен избирательной комиссией и никаких других дополнительных действий, кроме как выдать документ, от председателя комиссии НЕ ТРЕБОВАЛОСЬ.

Здесь надо отметить, что копия Протокола необходима инициативной группе для судебного обжалования, а там срок подачи иска – всего 5 дней.

Поэтому, Богославская действовала, на мой взгляд, умышленно, с целью воспрепятствования подаче административного иска.
Есть у меня также подозрение, что на момент проведения пресс-конференции протокола фактически НЕ СУЩЕСТВОВАЛО. Иначе как объяснить заявление Богославской о том, что отдельное мнение одного из членов избирательной комиссии до сих пор не приобщено к протоколу? Значит, его оформление НЕ ЗАКОНЧЕНО.

Мы проанализировали только один аспект деятельности ГИК, но он очень важен в плане дальнейшего развития событий. Административный иск в суд по поводу неправомерных действий городской избирательной комиссии уже направлен.
Завтра будет опубликован СЛЕДУЮЩИЙ материал по РАЗБОРУ ПОЛЕТОВ нашей городской избирательной комиссии.
Будет интересно, ягодки впереди.

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"
  • Категория: Политика
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 10:57Просмотров: 200 Комментариев: 0
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