Борис Кривчик: ЧТО ПОРОЖДАЕТ СОН РАЗУМА

Борис Кривчик

Вот имеется интересный научный факт, что мир основан на дуализме, т.е. на двойственном начале—инь-янь, плюс-минус, хорошо-плохо, мир-война и т.п. всегда рука об руку ходят, а мужчины и женщины, так те вообще настолько противоположны друг другу, что отдельно и дня прожить не могут. Ученые пошли дальше, доказали, что человек одновременно может быть не только в двух, но аж в пяти измерениях.Но кого сейчас интересует наука? Cкажем, детям олигархов и президентов и в одном-то измерении живется вольготно, весело, таким наука ни к чему, им даже географию учить не надо, потому как собственный извозчик всегда доставит барина хоть в Торонто, хоть на Лапинку. И у тех же защитников народных типа судей да местных голов тоже денег на извозчиков в избытке--то наколядуют (безо всякой науки), а то и оброк на блюдечке им поднесут мозолистые руки рабоче-крестьянских депутатов и бизнесменов от сохи. Остальным «хозяевам жизни» (как в Конституции простой народ величают) и вовсе нет времени на раздумья--согласно заповедям, в поте лица своего хлеб добывают хоть на какое пропитание.А ведь еще 2-3 тыс. лет назад люди, чтобы отделить себя от животного мира, назвали себя «гомо сапиенсами», т.е. «человеками мыслящими». Так и старались жить по призванию—занимались науками, приносящими им практическую пользу, и планетами далекими интересовались, и неведомые земли открывали, жадно поглащали каждое открытие, а ум ценили пуще золота, и Леонардо уважали за придуманный им вертолет, который смогли увидеть аж через 500 лет после изобретения. Основное свое кредо и жизненный критерий выразили в короткой фразе—«kogito ergo cum», что означает «Я мыслю, значит, я существую». Казалось бы, чего лучше?Но со временем люди вдруг с прямой дороги прогресса стали все больше сворачивать на непонятную кривую, где мира становилось все меньше, а войны становились все свирепее, ученые начали вместо велосипедов изобретать оружие массового самоуничтожения, что закончилось Хиросимой. Это был явный звонок того, что разум у людей задремал (как у дальнобойщиков на трассе перед катастрофой), что общество деградирует, уничтожая свою колыбель—Землю и что все меньшает тех, кто еще способен смотреть на мир открытыми глазами. И похоже, что Украина—в первых рядах этого засыпания, раз за каких-то 20 лет высокие мысли испарились и остались всего две колыбельные: у одних о том, где найти деньги, у других—как их потратить. На этом мысли обычно обрыаются. Вот где бы и поискать истоки Майданов! Увы, пока не срастается действительность с ее осознанием.Тут нормальные ученые забили тревогу, теорию двиганули, мол, человечьи негаразды происходят оттого, что давно уже обитатели созвездий Плеяд, Малой и Большой медведиц задумали заселить планету Земля, но сперва надобно ж извести аборигенов-землян. Войной пойти, или там астероид в Землю запустить—кишка тонка, а вот втихаря заменять землян биороботами взамен украденных и перемещенных в другие измерения—это раз плюнуть даже посредственным инопланетянам, хоть медленно, зато без шума и пыли. Шепчутся, что среди нас, нормальных, уже чуть не половина таких неземных, да и рожают себе подобных. О глобальности проблемы—разговор отдельный, но в Украине она уже просто мозолит глаза. Какую ветку власти ни возьми—обличьем гладкие, но землянами там и не пахнет, от таких серой «лукавого» так и несет и подталкивает.А чо, очень даже похоже, эти оборотни знали, что начинать захват человечества надо с Верховной Рады Украины, и не промахнулись, поле там благодатное. Вот что человеческого можно найти в последних реформах? Что их всех объединяет, так это понятие «в среднем», которое людям вживили достаточно давно и незаметно.Сначала это была «средняя температура по больнице», затем появились чебуреки с начинкой «курятина пополам с кониной», в смысле, берется одна курица, один конь, все это тщательно перемалывается и… А потом и до людей добрались, был такой случай в колхозе, когда лектор козырял «средними» по стране показателями урожая, одна доярка не выдержала и спросила: «А как понимать, что я от своих коров надоила по 6 тыс. литров молока, а вы сказали, что по району «в среднем» получили по 4 тыс.?—Это просто, в соседнем колхозе коровы дали по 2 тыс., мы их сложили с вашими, разделили пополам и получили «в среднем» 4, зато теперь мы имеем полную картину по району, ведь мы же вместе живем, верно? Вы поняли?—Поняла.—И что вы поняли?—Что если я живу на одной улице с отпетыми шалавами Катькой и Веркой, то если нас сложить и разделить, то «в среднем» и я—б…дь».Эти «средние» показатели верно служат правительству, которое из кожи лезет вон, чтобы с их помощью выглядеть самым полезным, прежде всего, депутатам, которые все еще работают по принципу «лучше переесть, чем недоспать». В академической и прикладной математике «средние» величины не несут никакой смысловой нагрузки, но кто-то ж навеивает этот бред нашим законодателям и правительству! Как тут не заподозрить инопланетян, может, где-нибудь в созвездии Лебедя и нашлось бы применение псевдоцифрам, но чтобы на Земле… разве что депутатам иногда предлагать поискать «среднюю» величину, к примеру, у чисел 0, 57346 и 0, 0004789, этого им на неделю хватило бы хоть чем-то заняться.В ходе принятия реформ слишком много подозрений к ним всплыло, потому как мало в них человеческого. Скажем, никакой здравомыслящий человек не назовет медицинскую «реформу» реформой, пока у нас каждый день умирают онкобольные дети, пока их родители с протянутой рукой ходят по миру, потому что законодатели регулярно «забывают» включить в бюджет деньги на спасение детей, отгружая десятки и сотни миллиардов на «спасение» банков и списание долгов олигархов. Да и специалистов, могущих делать сложные операции, скажем, на позвоночнике и сердце не осталось, они сейчас оперируют испанских детей, причем бесплатно за счет государственного страхования. Так взяли бы и просто передрали испанскую систему один к одному и не морчили бы головы. Человек до этого быстро додумался бы, а с биоробота чего возьмешь?И пенсионная реформа мало человеческого содержит, все больше намеками на человечность да обещаниями отбояривается. Вы обратили внимание, что у нас пенсионеров 12 млн., а пенсию повысили только 10-ти? Похоже, новые спецпенсии отменили, а старые сохранили, тогда понятно, действительно стыдновато как-то сотню добавлять к 50-100тысячной пенсии. Или такое—на весь мир прокукурекали о сплошной справедливости, мол, больше работал—больше получишь, вот только забыли уточнить—в какой пропорции и всем ли, или избранным? Вот конфузы и выплывают, скажем, один пенсионер 40 лет тяжко спину гнул на партийной и профсоюзной работе, другой те же 40 лет сачковал мастером в сварочном цеху. Так партийному добавили почти еще одну пенсию, а мастеру кинули 500 грн., но все равно до минималки не докинули. А «средняя» пенсия по Украине, похоже, такая весомая, что ее предпочитают не афишировать.О судебной «реформе» вспоминать без толку—не сидели особо судьи, и сидеть не будут, тыщи поправок и многоликость судов систему в лабиринт превратили, там медведь ногу сломает, доступности если не к истине, так хоть к судье—быстрее к Далай-ламе сбегать, а уважение к судам (что ставилось в задачу) и на грош не сдвинется, пока не научимся сами избирать и отзывать судей, как в Америке. Там с этим проще, присяжные держат ситуацию, судья опирается на здравый смысл (а он в каждом штате свой) и законы корректируются с изменением здравого смысла, а не по окрику сверху. За это законы там уважают, даже самые странные, скажем давным-давно там приняли закон, запрещающий выбрасывать мороженые туши северных оленей из самолетов, пролетающих над Аляской. Так вот, за последние 100 лет не было зарегистрировано ни одного случая выбрасывания туши из самолета, уважают закон, значит.Конечно же, сложно нарабатывать законы в непростое военное время, когда все силы надо концентрировать на основной задаче—отстоять целостность и независимость Украины, но это не снимает ответственности с их разработчиков. Скажем правду—радикальностью и свзанностью эти законы и не пахнут, без чего они не смеют называться реформами, а чтобы они такими стали, надо было заставить депутатов пахать и пахать, а не бахвалиться «достижениями», но некому это было делать. Пастухи, которые могли бы встряхнуть законодателей, как бы задремали, да и сейчас президент, премьер, голова ВР и прокурор не выглядят изможденными.Оттого, наверное, и дел великих за ними пока не числится. О парламенте и говорить не стоит, никак не отойдут от отпусков, и не им, скрее всего, наверстывать упущенное и исправлять нелепицы. Но тем, кто придет им на смену, ни в коем случае не давать дремать, иначе проспим Украину, а сами превратимся в биороботов.