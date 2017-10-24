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На России

Собчак: "Крым украинский. Точка"

"Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 94 года".

Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что Крым по праву принадлежит Украине.


Об этом она сказала на пресс-конференции во вторник.

"С точки зрения международного права Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать. Как это будет происходить, что будет дальше, как будет продолжаться жизнь людей в Крыму. Потому что это, собственно, очень важно. Как эти люди завтра вернуться в Украину? Там действительно огромное количество русских людей, которые это действительно поддерживают. Но на конкретный вопрос я даю конкретный ответ: мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 94 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Точка" , - заявила она.

Собчак считает это большой проблемой, которую предстоит решать.

При этом она подчеркнула, что выступает за улучшение отношений с Украиной любой ценой.

Напомним, что телеведущая Ксения Собчак 18 октября объявила о своем решении участвовать в выборах президента России. Она заявила, что голосование за нее фактически будет возвращением графы "Против всех".

Источник: LB
  • Категория: На России
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 14:55Просмотров: 368 Комментариев: 2
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      Русскоязычный бандеровец (Вчера, 17:37)
      Посетители | Online
      Путинская шавка и по совместительству его же крестница. Два года назад она говорила что Крым оккупирован незаконно, но сейчас он российский и с этим надо смириться. Собчак запущена в избирательный процесс кремлем чтобы избирателям Навального было за кого голосовать и не более того. Чтобы создать видимость альтернативы.

      Регистрация: 27.10.2014

      Новостей: 0

      Коментариев: 1 526

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      Наталья Яровая (Вчера, 21:02)
      Посетители | Offline
      Ксюша Собчак в большой российской политике- это как наш Славчик Вакарчук, тоже возможный кандидат в президенты. Поэтому ее мнение и политическое кредо, несомненно, определит всю будущность межгосударственных отношений, но только тогда, когда Славик станет нашим президентом.

      Регистрация: 2.10.2017

      Новостей: 0

      Коментариев: 9

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