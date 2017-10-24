На России
Собчак: "Крым украинский. Точка"
"Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 94 года".
Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что Крым по праву принадлежит Украине.
Об этом она сказала на пресс-конференции во вторник.
"С точки зрения международного права Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать. Как это будет происходить, что будет дальше, как будет продолжаться жизнь людей в Крыму. Потому что это, собственно, очень важно. Как эти люди завтра вернуться в Украину? Там действительно огромное количество русских людей, которые это действительно поддерживают. Но на конкретный вопрос я даю конкретный ответ: мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 94 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Точка" , - заявила она.
Собчак считает это большой проблемой, которую предстоит решать.
При этом она подчеркнула, что выступает за улучшение отношений с Украиной любой ценой.
Напомним, что телеведущая Ксения Собчак 18 октября объявила о своем решении участвовать в выборах президента России. Она заявила, что голосование за нее фактически будет возвращением графы "Против всех".
Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что Крым по праву принадлежит Украине.
Об этом она сказала на пресс-конференции во вторник.
"С точки зрения международного права Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать. Как это будет происходить, что будет дальше, как будет продолжаться жизнь людей в Крыму. Потому что это, собственно, очень важно. Как эти люди завтра вернуться в Украину? Там действительно огромное количество русских людей, которые это действительно поддерживают. Но на конкретный вопрос я даю конкретный ответ: мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 94 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Точка" , - заявила она.
Собчак считает это большой проблемой, которую предстоит решать.
При этом она подчеркнула, что выступает за улучшение отношений с Украиной любой ценой.
Напомним, что телеведущая Ксения Собчак 18 октября объявила о своем решении участвовать в выборах президента России. Она заявила, что голосование за нее фактически будет возвращением графы "Против всех".
Источник: LB
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