Собчак: "Крым украинский. Точка"

Olena Ksantopulos как всегда четко и и ясно выражает мнение адекватных украинцев, понимающих что так дальше жить нельзя и пора на что-то решаться пока еще наша страна существует и пока правящий режим физически не истребил украинский народ. Но прежде чем что-то делать нужно выбрать нормальных лидеров, а не тех дуриков что сейчас претендуют на эту роль. На днях мы с ней обсуждали эту тему и мне так и не далось ее убедить что не годятся на роль лидеров революции Саакашвили и все примкнувшие к нему евротолерасты(такой термин я использую не просто так) - Деревянко, а также Семенченко и Соболев(которые вместе со своей Самопомощью голосовали за медицинскую реформу) и грантоеды Лещенко и Найем, которые вместе с Деревянко ничего не имеют против драконовских тарифов называя и их "европейскими", Добродомов и пр. Если эти люди сейчас себя ведут хуже чем тройка кулявлобов на прошлом Майдане то что будет когда они сядут в кресла? Эти людям чужды проблемы народа. Они всегда будут оглядываться на Европу и США, ничего не сделают для простых людей и точно никого не накажут и не посадят. Территории оккупированные отвоевывать не позволят. И воровать будут не меньше этих. Революцией должны руководить атошники, волонтеры и националисты, у которых рука не дрогнет, которым будет по фигу мнение Европы что стрелять и сажать никого нельзя, а надо Валцмана, Авакова и их шайку вместе с деньгами выпустить из страны, а потом драть три шкуры с народа как ЭТИ делают сейчас. Этот в 2014 так думали что главное любой ценой скинуть зека, а там разберемся. Не разобрались. Пока активисты хоронили побратимов, расстрелянных Беркутом и Альфой, до власти через парламент дорвались уроды вроде Яценюка и Вали Наливайченко, который завез в СБУ Луганска оружие сепарам, который выпустил зека из Крыма, а потом бросал в сизо СБУ патриотов, называя их агентами путина по приказу своего гавнокомандующего, а когда тот его выгнал - снова корчит из себя патриота не понимая что народ все помнит. Они тогда с олигархами поделили власть, а с людей поржали. И мы не имеем права сейчас повторить эту ошибку и допустить до власти таких как Лещенко и Деревянко. С лидерами нужно определяться до, а не после. Иначе все будет напрасно.