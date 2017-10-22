Давайте отрежем Сусанину ногу

Данный текст опубликован не с целью разжигания конфликта и не может быть применён ко всем без исключения медикам , но является размышлением на тему бытового и профессионального хамства некоторых индивидуумов.Вот сидела и взвешивала все “за” и “против”и, всё таки, решилась на данную публикацию. Я прекрасно осознаю, что после оной на меня посыплется масса критики, как от коллег, так и от обывателей, но промолчать не вариант.На днях, когда вся страна застыла в ожидании принятия медреформы, я имела неосторожность доставить в стационар (по направлению участкового врача) мужчину 56л с ДЗ: гангрена стопы, инфицированная рана стопы, сахарный диабет гипергликемия.До и во время транспортировки больного мы с коллегой оказали всю необходимую помощь, согласно протоколам (обезболили, капнули, дали кислород и т.д.) Но на приёмнике столкнулись с вопиющим хамством дежурного врача. С ходу, на повышенных тонах данный индивид, брызжа слюной, начал вопрошать предлагали ли мы больному ампутацию поражённой конечности? Когда доктор услышал наше недоуменное нет, он, с улыбкой мудреца времён раннего неолита, изрёк нетленный перл.После которого я , судя по интонации и пафосности изрекающего, должна была, как минимум распластаться на стерильном кафеле приёмника со слезами обожания к богу нетленки!- Вы , тупоголовые перевозчики...русский непереводимый фольклор, обязаны вопрошать согласия пациента на ампутацию конечностей, а при их отказе на фиг везти к нам ибо не фиг болеть , когда идёт реформа! далее продолжение размышлений в стиле того же непереводимого фольклора.Это всё действо происходило в присутствии пациентов и медиков приёмника, доктор ещё продолжал давить присутствующих своим божественным происхождением и королевскими регалиями, но потом смилостивился и дал больному аж целых 2 минуты на решение про ампутацию злосчастной конечности, тот согласился на удивление быстро - даже не пришлось колотить головой о колонны.. К сожалению не успела записать на видео столь примечательную лекцию, так как мы, придавленные божественным интеллектом, вынуждены были ретироваться в поисках следующего пассажира на перевозку...К чему сей опус? Господа, зазвездённые медикусы, я конечно понимаю, что корона - это такая вещь, которая своим весом выдавливает не только мозг, а и остатки разума, человечность, коллегиальность, взаимоуважение, но,коль вы продолжаете работать в системе здравоохранения, растяните пожалуйста вдоль спинного мозга всё выдавленное непомерным весом царской регалии и сделайте попытку относиться к пациентам и своим коллегам по человечески, без царского апломба! А через пару тройку лет придет старуха по имени пенсия, которой по боку ваши грамоты и награды - она принесёт с собой и диабет и стенокардию, и ещё много интересностей из за которых вам всё равно придется тревожить ночью перевозчиков и своих бывших подчинённых, которых вы так удивительно фольклорили.Но не волнуйтесь - ваш урок усвоен чётко - как отреагируете на предложение эктомии сердца, почек, остатков головного мозга, а также ампутацию всех непригодных органов?С уважением ко всем перевозчик реки Стиксp.s. “Даже после самого тяжёлого дня, сильной усталости, профессиональном выгорании , не ради чего то, а вопреки всему врач остаётся человечным, корректным, отзывчивым. В этом его карма, но в этом же его благословение.”