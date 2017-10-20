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РОСІЙСЬКІ ЗМІ З ГОРДІСТЮ ОПИСУЮТЬ КРАДІЖКУ ЗАВОДУ В ЛУГАНСЬКУ
Російська газета опублікувала велику статтю «У Ростовській області запрацював український завод», в якій з гордістю описується процес крадіжки українського майна:
«На спорожнілих площах Кам’янського машзаводу знову затрепетало життя. Новим сріблом відливає скромна, але зі смаком зроблена вивіска «Каменський завод транспортного машинобудування КЗТМ». Це нова, російська назва Луганського електромашинобудівного заводу. Він випускає комплектуючі для рухомого складу залізничного транспорту», пише видання.
У статті, без будь-якого сорому описується те, що український завод був перевезений на місце заводу, який був зруйнований самими росіянами.
«Коли перший раз приїхав сюди, хотілося плакати. Порожній напівзруйнований виробничий майданчик. Гучні холодні прольоти цехів, за якими гуляв вітер, а під ногами хрустів лід. Але очі боялися, а руки робили. Стали готувати приміщення до прийому техніки та людей», – згадує Володимир Чучин, директор заводу, громадянин України, який прийняв російське громадянство.
Державна газета, серед іншого, не тільки описує яке саме майно було вкрадено, а й серед рядків проговорюється навіщо, насправді, в зону АТО їздять напівпорожні КАМАЗи, так званого гумконвоя.
«Перші два місяці пішли на демонтаж обладнання і його розбирання. Новенькі німецькі «Найлз» розбирали самі. Відмінні розумні верстати, аналогів, на жаль, немає. Потім вантажили на 20-тонні «КамАЗи». Шестеро людей котили на роликах до машини частини верстатів. Щоб перевезти один верстат вагою до двадцяти тонн кожен, потрібно три вантажівки. А всього різних верстатів не менше двох десятків ».
Видання з радістю відзначає, що аналогів вкраденим верстатам в Росії немає і без всякого сорому додає штрихи до масштабів злодійства: «З Луганська перевезли навіть мийки, і печі, і масляний бак. Устаткування, звичайно, не унікальне, як верстати з ЧПУ, але навіщо потім купувати, якщо є своє?».
Крім того, в статті підтверджується, що електромашинобудівний завод є не єдиним підприємством, вивезеним нашими «братами». Як мінімум Луганський машинобудівник-43 переїхав в Чувашії.
Безсоромність від вдало вкраденого майна зрозуміла. Росія отримала і унікальні технології, і унікальних фахівців. Але що думають самі мешканці Луганської області? На чому і як вони будуть працювати, коли Росія, вкравши все, що можна, дозволить повернуться районам області в Україну? Як будуть реагувати на публікації про те, що Україна не може дати досить роботи жителям Луганська?
Джерело: newukrainian
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