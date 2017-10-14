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Пятница, 13- октября, оказалась неудачным днем для Громады Никополя
Никопольчане, итог прошедших сегодня Общественных слушаний печален. Упущена последняя возможность повлиять на депутатов городского совета. Итог – должности Уполномоченного по правам человека в Никополе НЕ БУДЕТ. Не будет и органа ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, который мог бы контролировать эффективность использования материальных и финансовых ресурсов, тарифы и работу коммунальных предприятий.
Коротко о хронологии событий.
На Общественных слушаниях зарегистрировались 199 жителей города.
Обсуждались вопросы внесения изменений в новую редакцию Устава территориальной громады Никополя.
От Общественного союза «НИКОПОЛЬЧАНЕ» было официально оформлено два предложения в Устав.
1. О введении в структуре исполнительной власти должности Уполномоченного по правам человека.
2. О создании Органа общественного контроля.
По первому вопросу я доложил ситуацию и мне показалось, что присутствующие в зале поняли необходимость существования независимого должностного лица, которое оказывало бы помощь никопольчанам в случае нарушения их прав (в любых сферах городской жизни).
Оппонентом выступил депутат городского совета А.Рыбаков. В целом он согласился, что Уполномоченный по правам человека в городе нужен, но это должен быть представитель аппарата Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины. И якобы Рыбаков и другие депутаты будут инициировать соответствующее обращение в Киев.
Когда я проинформировал присутствующих о том, что у меня на руках находится официальный документ из Секретариата Уполномоченного по правам человека Верховной Рады, в котором сообщается, что функционирование этой структуры в органах местного самоуправления не предусмотрено, депутат Рыбаков выдал «гениальную» фразу: «Мы напишем Президенту, в Верховную Раду и они сделают, что мы скажем…». Классический пример забалтывания проблемы. Хотя, я и не удивился - другого от Рыбаков я и не ожидал.
В итоге предложение о внесении в Устав нормы о деятельности городского Уполномоченного по правам человека набрало лишь 35 голосов (при необходимых 100).
По второму вопросу я проинформировал участников слушаний о том, что Общественный контроль – важнейший рычаг влияния громады на действующую власть, обосновал необходимость создания Органа общественного контроля в Никополе. Привел примеры, как были выявлены злоупотребления в сфере питания детей в детских садах (как покупали для детей яблоки по 26 гривен при их рыночной цене 8-9 гривен), как продали за 8 миллионов 120 км труб, хотя их цена составляет несколько ДЕСЯТКОВ миллионов гривен.
Снова оппонентом выступил депутат Рыбаков. Не хочется пересказывать его речи, там сплошное враньё и перекручивание фактов. Ну НЕ ХОТЯТ депутаты и городской голова, чтобы общественность имела возможность контролировать расходование бюджетных средств, тарифы и работу коммунальных предприятий. ЭТО ФАКТ.
В итоге за предложение о создании Органа Общественного контроля проголосовали около 85 человек. Может быть, предложение и набрало бы необходимые 100 голосов, но на момент голосования в зале осталось человек 120, остальные разошлись….
Никакой Резолюции по итогам Общественных слушаний принято НЕ БЫЛО, теперь у депутатов и у Фисака развязаны руки – они могут принять любую редакцию Устава, так как фактических поручений общественность им не дала.
Вспоминаются слова древнегреческого философа Платона: "НАКАЗАНИЕМ за гражданскую пассивность является власть злодеев".
Коротко о хронологии событий.
На Общественных слушаниях зарегистрировались 199 жителей города.
Обсуждались вопросы внесения изменений в новую редакцию Устава территориальной громады Никополя.
От Общественного союза «НИКОПОЛЬЧАНЕ» было официально оформлено два предложения в Устав.
1. О введении в структуре исполнительной власти должности Уполномоченного по правам человека.
2. О создании Органа общественного контроля.
По первому вопросу я доложил ситуацию и мне показалось, что присутствующие в зале поняли необходимость существования независимого должностного лица, которое оказывало бы помощь никопольчанам в случае нарушения их прав (в любых сферах городской жизни).
Оппонентом выступил депутат городского совета А.Рыбаков. В целом он согласился, что Уполномоченный по правам человека в городе нужен, но это должен быть представитель аппарата Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины. И якобы Рыбаков и другие депутаты будут инициировать соответствующее обращение в Киев.
Когда я проинформировал присутствующих о том, что у меня на руках находится официальный документ из Секретариата Уполномоченного по правам человека Верховной Рады, в котором сообщается, что функционирование этой структуры в органах местного самоуправления не предусмотрено, депутат Рыбаков выдал «гениальную» фразу: «Мы напишем Президенту, в Верховную Раду и они сделают, что мы скажем…». Классический пример забалтывания проблемы. Хотя, я и не удивился - другого от Рыбаков я и не ожидал.
В итоге предложение о внесении в Устав нормы о деятельности городского Уполномоченного по правам человека набрало лишь 35 голосов (при необходимых 100).
По второму вопросу я проинформировал участников слушаний о том, что Общественный контроль – важнейший рычаг влияния громады на действующую власть, обосновал необходимость создания Органа общественного контроля в Никополе. Привел примеры, как были выявлены злоупотребления в сфере питания детей в детских садах (как покупали для детей яблоки по 26 гривен при их рыночной цене 8-9 гривен), как продали за 8 миллионов 120 км труб, хотя их цена составляет несколько ДЕСЯТКОВ миллионов гривен.
Снова оппонентом выступил депутат Рыбаков. Не хочется пересказывать его речи, там сплошное враньё и перекручивание фактов. Ну НЕ ХОТЯТ депутаты и городской голова, чтобы общественность имела возможность контролировать расходование бюджетных средств, тарифы и работу коммунальных предприятий. ЭТО ФАКТ.
В итоге за предложение о создании Органа Общественного контроля проголосовали около 85 человек. Может быть, предложение и набрало бы необходимые 100 голосов, но на момент голосования в зале осталось человек 120, остальные разошлись….
Никакой Резолюции по итогам Общественных слушаний принято НЕ БЫЛО, теперь у депутатов и у Фисака развязаны руки – они могут принять любую редакцию Устава, так как фактических поручений общественность им не дала.
Вспоминаются слова древнегреческого философа Платона: "НАКАЗАНИЕМ за гражданскую пассивность является власть злодеев".
Виталий Журавлёв
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