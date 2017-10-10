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Борис Кривчик: УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО
Так уж повелось в жизни обычной, что как первый камень положишь в фундамент, такой и дом получишь—или стройный как шпиль Петропавловский, или кривую Пизанскую башню. У людей похожая история, только не с кирпичей, а с детей начинается—какую душу в ребенка вложишь, таким он и вырастет.
Это же часть всемирного закона о неразрывности причины и следствия, или, как говорят в народе, хрен посадишь—так и хрен что вырастет. А человек, этого не ведающий, до конца жизни изумляется—чего это его поезд все не на ту путю попадает? То на неудачный Майдан грешит, то на неудачных избранников, и все пальцем в небо! Нет бы человеку к себе присмотреться и сделать выводы, но увы, ума (а пуще желания) на это не хватает.
Ну тогда хотя бы просто заглянули к Фрейду, который в кои-то еще века путем психоанализа (который он испытывал на и самом себе) сделал гениальное открытие, что все человеческие качества, в том числе и скрытые подавленные желания, закладываются в детстве и сохраняются у людей всю жизнь. Увы, далеко не все люди сознают, откуда ноги растут, хотя есть страны, где к детству относятся с должным пониманием. Скажем, в Англии к человеку с пеленок обращаются «сэр», а в Японии и вовсе не принято говорить ребенку слово «нельзя», мол, ребенку самому виднее, что и как делать.
Таких в мире уважают, и, может, еще и поэтому эти мудрые страны входят в «двадцатку» и «семерку» самых-самых стран, живущих совсем не хило? Во всяком случае, никто из вас не видел, чтобы в усадьбы к нашим олигархам ломились какая англичанка на работу посудомойкой, или японец в садовники напрашивался, по причине того, что дома им, мол, жрать нечего. Это на тему, как миллионы украинцев батрачат по миру, чтобы хоть какую копейку прислать домой. Похоже, прав Фрейд, что и гении, и рабы выходят конкретно из детства, это уж как с ним обращаться.
Нет, и у нас про детей помнят регулярно, не реже одного раза в год, даже целый «День защиты детей» им посвящают, правда, мероприятие все больше напоминает парад пионеров с плакатами типа «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» (особенно на фоне украденной детской молочной кухни, разваленной детской больницы, холодных детских садиков и школ за 30 км), но все же… Остальное время года прохладное отношение властей к проблемам детей напоминает случай в Одессе: «--Сема, оторвись хоть на минутку от телевизора с пивом, пойди искупай ребенка, я ванну набрала. Сема молча идет, через минуту из ванной раздается истошный детский крик, мать врывается в ванную и видит картину, как Сема, держа ребенка за ухо пасатижами, полощет того в воде. –Ты что, изверг, с ума сошел, ребенка пасатижами да за ухо?! –Это ты с ума сошла, такого кипятка набухала, что невозможно в ванную руку опустить». Грубовато, но сути не меняет.
Казалось бы, куда уже логичнее и проще для понимания мысль—новые реформы старыми исполнителями делать бессмысленно, тут нужны кадры, смотрящие хотя бы лет на 50 вперед. А где их взять? Конечно же из детства, да еще воспитать целое поколение адекватных детей, без которых любая реформа загнивает в зародыше, что показал опыт с теми же ментовской и судебной реформами, творимым по старинке, которые и дали в результате, как говорится, то же яйцо, но только в профиль. А шуму-то вокруг них было! Но чтобы решиться отдать так необходимые приоритеты «детской» реформе, надо любить детей не раз в году (по остаточному признаку), а каждый день, не жалея нервов и средств, для чего нужна не абыкакая политическая воля руководителей государства Украинского.
А вот как раз-то эта «воля» у них и отсутствует, мотивация не та. Да и прада, зачем она им? Ведь их личных детей и так с пеленок называют «сэрами-мажорами» (как в Англии), и никто из ментов им «низзя» сказать не могёт (как в Японии), потому они с молоком матери впитывают, что могут есть, что хотят, пить за рулем, как хотят, и машиной давить детей, где хотят, все равно ведь вытащат и оберегут. Вот и выходит, что когда мы таких вождей заботливо выбираем, то автоматом заботимся и об их детях, забывая о своих.
Конечно же, в атмосфере фальшивок, подлости и шулерства труднее всего приходится детям по причине их беззащитности. Им для начала подсовывают соску-пустышку вместо материнского молока, позже—безалкогольное пиво, резиновую женщину и сметану из порошка, а заканчивают предвыборной программой президента с обещанием победно закончить войну на Востоке в две недели. Обиднее всего, что со временем дети, вырастая, начинают верить в эти фальшивки, перестают отличать сдвиг по фазе от реальнсти, пополняя таким образом армию придурков, верящих, что бандеровец и дня прожить не может, пока не съест на ужин хоть одного дитенка. Так чего разумного ожидать от таких в зрелости?
А за «чегом» далеко ходить не надо. Совсем недавно наши тепловые станции попали в тупиковую ситуацю—они питаются исключительно антрацитом, а тот добывается на Южном полюсе, в ЮАР и в Украине, но только на захваченной территории. Наши умельцы наловчились тягать уголек от сепаратистов за сало, в смысле, вдвое дешевле, чем из ЮАР, к обоюдной выгоде. Но тут встрепенулись те, кто наживался на поставках дорогого угля из ЮАР, и протащили решение о запрете на пользование донецким углем (из патриотических побуждений). Нет, после этого тырить уголь у сепаратюг не перестали, просто по бумагам провели, что этот уголь добывали аж на Чукотке (или Аляске), откуда везли его в Роттердам и только потом гнали к нам втридорого, радостно потирая руки от навара, полученного с затурканого обывателя. Обалденная гениальность!
Только не сейчас ее придумали, а просто переняли пример из своего детства, о чем писалось в прессе, как в Никополе детям в их заведения закупались харчи (грубо говоря): картошку—по 30 грн., капусту—по 40, морковку—по 50, т.е. в разы выше, чем на базаре, при этом разница в ценах всегда грела чей-то карман. Объясняли это жесткими условиями тендеров и отдаленностью доставки—мол,картошку нашли в Венесуэле, капусту надо было переправлять из Австралии самолетами, а зелень вообще чудом удалось приобрести у монахов из Шаолиня на Тибете и на яках везти в Никополь. И не все тут фантастика. Года 3-4 тому довелось мне поближе разузнать, как в славном городе Никополе на самом деле заботятся о нашем подрастающем будущем. За базу принял собственную внучку (слава Богу, в таком возрасте дети еще врать не научены) и откровения детских родителей. Только сперва тщательно изучил городские нормативные документы смотрящих за детьми и их публичные отчеты.
И чего только нет в этих нормах! Нет, со стороны медиков и диетологов претензий не должно быть, от обилия наименований в глазах рябит, даже путаешься--красная или черная икра положена ребенку после птичьего молока, внизу мелким почерком добавлено, что нормы уже проплачены и получены, и все это скреплено солидными подписями. Но сомнения все же глодали, особенно после бесед с детьми и коллегами по садику. Оказалось, что 100 г морковного сока (положенного ежедневно), внучка иногда получает, но… от матери, некоторые дети даже не представляют, как выглядит положенный им стакан апельсинового сока, яблоки им давали один раз в… прошлом году, а родители хором подтвердили, что их дети (видимо, объевшиеся в садике перепелами и стерлядью) дома жадно набрасываются на еду попроще.
Зато они получили письменные уведомления, что в связи с изысканностью и дорговизной детского питания законные нормы отныне (совместно с городским бюджетом) будут оплачивать и сами родители вместе со шторами. До боли знакомый почерк.
Материал об этом тогда попал в газеты, получил резонанс, но прокурор и голова с депутатами и ухом не повели (похоже, читать газеты так и не научились, да и у детей их заботы другого масштаба), а родители, увы!, так и не заблокировали ни прокуратуру, ни горсовет в знак протеста. А вот энргобароны с удовольствием позже воспользовались этим опытом в угольной сфере. Так кого из них ругать больше за равнодушие к детским проблемам?
Можно, конечно, посочувствовать власти на местах, не понимающей значимости детских проблем, все равно они ничего не решают, понимай-не понимай. Но хотя азы должны бы знать, что именно с их низов начинается цепочка «дебильный избиратель—дебильный законодатель», что недебильные особи не с неба падают в 50-60 лет, а формируются здесь в детском саду вместе с генетической памятью и в таком виде попадают в Верховную Раду. К сожалению, многие из них от этого не умнеют, они неделями и месяцами толкут воду, деля между собой валютные подачки МВФ, а сязать между собой вещи очевидные уже масла в голове не хватает.
Скажем, невдомек им, что гигантский скачок преступности в стране вызван ростом детской бедности, а обеспечение детей заложено в рабочих местах здесь, а не за границей, что растущая смертность заложена в детской болезненности от недоедания, что растущий детский дебилизм напрямую связан с расширением рынка наркотиков и спиртного среди детей (под контролем миллиардеров в погонах), и что разухабистый мат из уст будущих матерей неизбежно кончается картиной маслом, где 3-4 кобылы мутузят худенькую школьницу, а кобели со ржанием снимают картину на камеру. Да-а, вряд ли такая среда породит новых Королевых и мать-Терез, ежу ясно, но кто в парламенте хоть раз возвысил голос за спасение детства?! Не дождетесь, это вам не мелочь по карманам тырить, тут же работать надо.
Одна из теорий мироздания предполагает, что человек произошел от обезьяны и выделился за счет поумнения. Глядя на работу ВР (с маханием кулаками там, где хватило бы одного слова разумного), закрадывается сомнение—кто же от кого произошел? Скажем, если бы пенсионную реформу и бюджет принимали не люди, а бандерлоги, законы бы в жизни не прошли по причинам, понятным в животном мире. Они бы прямо спросили бы у большого змея Каа (и у депутатов есть свои Каа, диктующие принятие нужных решений): «Что ты тычешь нам в нос гривны, которые мы не едим?!
Ты прямо скажи, сколько мы будем на пенсию получать бананов в день, необходимых для выживания?». И в переводе на язык человеческий: «На кой хрен нам в терминологию закона сунут гривну, которая три раза на день меняется в цене? Ведь только придурок не видит, что если на подачку в 79грн. вчера можно было курочку купить, сегодня и на четверть ее не хватит. Просто запишите, что минимальная пенсия во всех ситуациях должна перекрывать индексированный прожиточный минимум». И все. Только бы в этот минимум, кроме хлеба, сахара и ботинок не забыть бы тарифы на газ включить.
Кстати, о хлебе насущном. На днях директор хебозавода по телику проговорилась, что хлеб сейчас никакой, потому как печется из муки 3-4-го сорта, а других в Украине уже нет, вывезли подчистую (хотя на пакетах липу гонят—«высший сорт»), а что подорожал вдвое, так это оттого, что и той мало осталось. Бандерлоги из ВР, протягивающие бесконтрольный экспорт хлеба и укрупнение земельных массивов путем продажи земли, забыли (что с обезьян возьмешь?), что убийство миллионов людей голодомором Сталин начинал именно с этого, ради получения валюты, только на этот раз в свой карман. Если история повторяется, то первыми под раздачу попадают дети.
И в конце о морали. Сволочнее, чем грабеж и нажива на харчах для детей, не придумать, даже в самом диком мире такое не наблюдается. И если по нынешним открытым фактам прокуратура и городская власть не отреагируют адекватно, можно в глаза им сказать, что они сообщники преступления.
Человеку не дано долго жить, но вечность заложена в наших детях. И это надо помнить.
Это же часть всемирного закона о неразрывности причины и следствия, или, как говорят в народе, хрен посадишь—так и хрен что вырастет. А человек, этого не ведающий, до конца жизни изумляется—чего это его поезд все не на ту путю попадает? То на неудачный Майдан грешит, то на неудачных избранников, и все пальцем в небо! Нет бы человеку к себе присмотреться и сделать выводы, но увы, ума (а пуще желания) на это не хватает.
Ну тогда хотя бы просто заглянули к Фрейду, который в кои-то еще века путем психоанализа (который он испытывал на и самом себе) сделал гениальное открытие, что все человеческие качества, в том числе и скрытые подавленные желания, закладываются в детстве и сохраняются у людей всю жизнь. Увы, далеко не все люди сознают, откуда ноги растут, хотя есть страны, где к детству относятся с должным пониманием. Скажем, в Англии к человеку с пеленок обращаются «сэр», а в Японии и вовсе не принято говорить ребенку слово «нельзя», мол, ребенку самому виднее, что и как делать.
Таких в мире уважают, и, может, еще и поэтому эти мудрые страны входят в «двадцатку» и «семерку» самых-самых стран, живущих совсем не хило? Во всяком случае, никто из вас не видел, чтобы в усадьбы к нашим олигархам ломились какая англичанка на работу посудомойкой, или японец в садовники напрашивался, по причине того, что дома им, мол, жрать нечего. Это на тему, как миллионы украинцев батрачат по миру, чтобы хоть какую копейку прислать домой. Похоже, прав Фрейд, что и гении, и рабы выходят конкретно из детства, это уж как с ним обращаться.
Нет, и у нас про детей помнят регулярно, не реже одного раза в год, даже целый «День защиты детей» им посвящают, правда, мероприятие все больше напоминает парад пионеров с плакатами типа «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» (особенно на фоне украденной детской молочной кухни, разваленной детской больницы, холодных детских садиков и школ за 30 км), но все же… Остальное время года прохладное отношение властей к проблемам детей напоминает случай в Одессе: «--Сема, оторвись хоть на минутку от телевизора с пивом, пойди искупай ребенка, я ванну набрала. Сема молча идет, через минуту из ванной раздается истошный детский крик, мать врывается в ванную и видит картину, как Сема, держа ребенка за ухо пасатижами, полощет того в воде. –Ты что, изверг, с ума сошел, ребенка пасатижами да за ухо?! –Это ты с ума сошла, такого кипятка набухала, что невозможно в ванную руку опустить». Грубовато, но сути не меняет.
Казалось бы, куда уже логичнее и проще для понимания мысль—новые реформы старыми исполнителями делать бессмысленно, тут нужны кадры, смотрящие хотя бы лет на 50 вперед. А где их взять? Конечно же из детства, да еще воспитать целое поколение адекватных детей, без которых любая реформа загнивает в зародыше, что показал опыт с теми же ментовской и судебной реформами, творимым по старинке, которые и дали в результате, как говорится, то же яйцо, но только в профиль. А шуму-то вокруг них было! Но чтобы решиться отдать так необходимые приоритеты «детской» реформе, надо любить детей не раз в году (по остаточному признаку), а каждый день, не жалея нервов и средств, для чего нужна не абыкакая политическая воля руководителей государства Украинского.
А вот как раз-то эта «воля» у них и отсутствует, мотивация не та. Да и прада, зачем она им? Ведь их личных детей и так с пеленок называют «сэрами-мажорами» (как в Англии), и никто из ментов им «низзя» сказать не могёт (как в Японии), потому они с молоком матери впитывают, что могут есть, что хотят, пить за рулем, как хотят, и машиной давить детей, где хотят, все равно ведь вытащат и оберегут. Вот и выходит, что когда мы таких вождей заботливо выбираем, то автоматом заботимся и об их детях, забывая о своих.
Конечно же, в атмосфере фальшивок, подлости и шулерства труднее всего приходится детям по причине их беззащитности. Им для начала подсовывают соску-пустышку вместо материнского молока, позже—безалкогольное пиво, резиновую женщину и сметану из порошка, а заканчивают предвыборной программой президента с обещанием победно закончить войну на Востоке в две недели. Обиднее всего, что со временем дети, вырастая, начинают верить в эти фальшивки, перестают отличать сдвиг по фазе от реальнсти, пополняя таким образом армию придурков, верящих, что бандеровец и дня прожить не может, пока не съест на ужин хоть одного дитенка. Так чего разумного ожидать от таких в зрелости?
А за «чегом» далеко ходить не надо. Совсем недавно наши тепловые станции попали в тупиковую ситуацю—они питаются исключительно антрацитом, а тот добывается на Южном полюсе, в ЮАР и в Украине, но только на захваченной территории. Наши умельцы наловчились тягать уголек от сепаратистов за сало, в смысле, вдвое дешевле, чем из ЮАР, к обоюдной выгоде. Но тут встрепенулись те, кто наживался на поставках дорогого угля из ЮАР, и протащили решение о запрете на пользование донецким углем (из патриотических побуждений). Нет, после этого тырить уголь у сепаратюг не перестали, просто по бумагам провели, что этот уголь добывали аж на Чукотке (или Аляске), откуда везли его в Роттердам и только потом гнали к нам втридорого, радостно потирая руки от навара, полученного с затурканого обывателя. Обалденная гениальность!
Только не сейчас ее придумали, а просто переняли пример из своего детства, о чем писалось в прессе, как в Никополе детям в их заведения закупались харчи (грубо говоря): картошку—по 30 грн., капусту—по 40, морковку—по 50, т.е. в разы выше, чем на базаре, при этом разница в ценах всегда грела чей-то карман. Объясняли это жесткими условиями тендеров и отдаленностью доставки—мол,картошку нашли в Венесуэле, капусту надо было переправлять из Австралии самолетами, а зелень вообще чудом удалось приобрести у монахов из Шаолиня на Тибете и на яках везти в Никополь. И не все тут фантастика. Года 3-4 тому довелось мне поближе разузнать, как в славном городе Никополе на самом деле заботятся о нашем подрастающем будущем. За базу принял собственную внучку (слава Богу, в таком возрасте дети еще врать не научены) и откровения детских родителей. Только сперва тщательно изучил городские нормативные документы смотрящих за детьми и их публичные отчеты.
И чего только нет в этих нормах! Нет, со стороны медиков и диетологов претензий не должно быть, от обилия наименований в глазах рябит, даже путаешься--красная или черная икра положена ребенку после птичьего молока, внизу мелким почерком добавлено, что нормы уже проплачены и получены, и все это скреплено солидными подписями. Но сомнения все же глодали, особенно после бесед с детьми и коллегами по садику. Оказалось, что 100 г морковного сока (положенного ежедневно), внучка иногда получает, но… от матери, некоторые дети даже не представляют, как выглядит положенный им стакан апельсинового сока, яблоки им давали один раз в… прошлом году, а родители хором подтвердили, что их дети (видимо, объевшиеся в садике перепелами и стерлядью) дома жадно набрасываются на еду попроще.
Зато они получили письменные уведомления, что в связи с изысканностью и дорговизной детского питания законные нормы отныне (совместно с городским бюджетом) будут оплачивать и сами родители вместе со шторами. До боли знакомый почерк.
Материал об этом тогда попал в газеты, получил резонанс, но прокурор и голова с депутатами и ухом не повели (похоже, читать газеты так и не научились, да и у детей их заботы другого масштаба), а родители, увы!, так и не заблокировали ни прокуратуру, ни горсовет в знак протеста. А вот энргобароны с удовольствием позже воспользовались этим опытом в угольной сфере. Так кого из них ругать больше за равнодушие к детским проблемам?
Можно, конечно, посочувствовать власти на местах, не понимающей значимости детских проблем, все равно они ничего не решают, понимай-не понимай. Но хотя азы должны бы знать, что именно с их низов начинается цепочка «дебильный избиратель—дебильный законодатель», что недебильные особи не с неба падают в 50-60 лет, а формируются здесь в детском саду вместе с генетической памятью и в таком виде попадают в Верховную Раду. К сожалению, многие из них от этого не умнеют, они неделями и месяцами толкут воду, деля между собой валютные подачки МВФ, а сязать между собой вещи очевидные уже масла в голове не хватает.
Скажем, невдомек им, что гигантский скачок преступности в стране вызван ростом детской бедности, а обеспечение детей заложено в рабочих местах здесь, а не за границей, что растущая смертность заложена в детской болезненности от недоедания, что растущий детский дебилизм напрямую связан с расширением рынка наркотиков и спиртного среди детей (под контролем миллиардеров в погонах), и что разухабистый мат из уст будущих матерей неизбежно кончается картиной маслом, где 3-4 кобылы мутузят худенькую школьницу, а кобели со ржанием снимают картину на камеру. Да-а, вряд ли такая среда породит новых Королевых и мать-Терез, ежу ясно, но кто в парламенте хоть раз возвысил голос за спасение детства?! Не дождетесь, это вам не мелочь по карманам тырить, тут же работать надо.
Одна из теорий мироздания предполагает, что человек произошел от обезьяны и выделился за счет поумнения. Глядя на работу ВР (с маханием кулаками там, где хватило бы одного слова разумного), закрадывается сомнение—кто же от кого произошел? Скажем, если бы пенсионную реформу и бюджет принимали не люди, а бандерлоги, законы бы в жизни не прошли по причинам, понятным в животном мире. Они бы прямо спросили бы у большого змея Каа (и у депутатов есть свои Каа, диктующие принятие нужных решений): «Что ты тычешь нам в нос гривны, которые мы не едим?!
Ты прямо скажи, сколько мы будем на пенсию получать бананов в день, необходимых для выживания?». И в переводе на язык человеческий: «На кой хрен нам в терминологию закона сунут гривну, которая три раза на день меняется в цене? Ведь только придурок не видит, что если на подачку в 79грн. вчера можно было курочку купить, сегодня и на четверть ее не хватит. Просто запишите, что минимальная пенсия во всех ситуациях должна перекрывать индексированный прожиточный минимум». И все. Только бы в этот минимум, кроме хлеба, сахара и ботинок не забыть бы тарифы на газ включить.
Кстати, о хлебе насущном. На днях директор хебозавода по телику проговорилась, что хлеб сейчас никакой, потому как печется из муки 3-4-го сорта, а других в Украине уже нет, вывезли подчистую (хотя на пакетах липу гонят—«высший сорт»), а что подорожал вдвое, так это оттого, что и той мало осталось. Бандерлоги из ВР, протягивающие бесконтрольный экспорт хлеба и укрупнение земельных массивов путем продажи земли, забыли (что с обезьян возьмешь?), что убийство миллионов людей голодомором Сталин начинал именно с этого, ради получения валюты, только на этот раз в свой карман. Если история повторяется, то первыми под раздачу попадают дети.
И в конце о морали. Сволочнее, чем грабеж и нажива на харчах для детей, не придумать, даже в самом диком мире такое не наблюдается. И если по нынешним открытым фактам прокуратура и городская власть не отреагируют адекватно, можно в глаза им сказать, что они сообщники преступления.
Человеку не дано долго жить, но вечность заложена в наших детях. И это надо помнить.
Борис Кривчик
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