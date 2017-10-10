Борис Кривчик: УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО

Борис Кривчик

Так уж повелось в жизни обычной, что как первый камень положишь в фундамент, такой и дом получишь—или стройный как шпиль Петропавловский, или кривую Пизанскую башню. У людей похожая история, только не с кирпичей, а с детей начинается—какую душу в ребенка вложишь, таким он и вырастет.Это же часть всемирного закона о неразрывности причины и следствия, или, как говорят в народе, хрен посадишь—так и хрен что вырастет. А человек, этого не ведающий, до конца жизни изумляется—чего это его поезд все не на ту путю попадает? То на неудачный Майдан грешит, то на неудачных избранников, и все пальцем в небо! Нет бы человеку к себе присмотреться и сделать выводы, но увы, ума (а пуще желания) на это не хватает.Ну тогда хотя бы просто заглянули к Фрейду, который в кои-то еще века путем психоанализа (который он испытывал на и самом себе) сделал гениальное открытие, что все человеческие качества, в том числе и скрытые подавленные желания, закладываются в детстве и сохраняются у людей всю жизнь. Увы, далеко не все люди сознают, откуда ноги растут, хотя есть страны, где к детству относятся с должным пониманием. Скажем, в Англии к человеку с пеленок обращаются «сэр», а в Японии и вовсе не принято говорить ребенку слово «нельзя», мол, ребенку самому виднее, что и как делать.Таких в мире уважают, и, может, еще и поэтому эти мудрые страны входят в «двадцатку» и «семерку» самых-самых стран, живущих совсем не хило? Во всяком случае, никто из вас не видел, чтобы в усадьбы к нашим олигархам ломились какая англичанка на работу посудомойкой, или японец в садовники напрашивался, по причине того, что дома им, мол, жрать нечего. Это на тему, как миллионы украинцев батрачат по миру, чтобы хоть какую копейку прислать домой. Похоже, прав Фрейд, что и гении, и рабы выходят конкретно из детства, это уж как с ним обращаться.Нет, и у нас про детей помнят регулярно, не реже одного раза в год, даже целый «День защиты детей» им посвящают, правда, мероприятие все больше напоминает парад пионеров с плакатами типа «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» (особенно на фоне украденной детской молочной кухни, разваленной детской больницы, холодных детских садиков и школ за 30 км), но все же… Остальное время года прохладное отношение властей к проблемам детей напоминает случай в Одессе: «--Сема, оторвись хоть на минутку от телевизора с пивом, пойди искупай ребенка, я ванну набрала. Сема молча идет, через минуту из ванной раздается истошный детский крик, мать врывается в ванную и видит картину, как Сема, держа ребенка за ухо пасатижами, полощет того в воде. –Ты что, изверг, с ума сошел, ребенка пасатижами да за ухо?! –Это ты с ума сошла, такого кипятка набухала, что невозможно в ванную руку опустить». Грубовато, но сути не меняет.Казалось бы, куда уже логичнее и проще для понимания мысль—новые реформы старыми исполнителями делать бессмысленно, тут нужны кадры, смотрящие хотя бы лет на 50 вперед. А где их взять? Конечно же из детства, да еще воспитать целое поколение адекватных детей, без которых любая реформа загнивает в зародыше, что показал опыт с теми же ментовской и судебной реформами, творимым по старинке, которые и дали в результате, как говорится, то же яйцо, но только в профиль. А шуму-то вокруг них было! Но чтобы решиться отдать так необходимые приоритеты «детской» реформе, надо любить детей не раз в году (по остаточному признаку), а каждый день, не жалея нервов и средств, для чего нужна не абыкакая политическая воля руководителей государства Украинского.А вот как раз-то эта «воля» у них и отсутствует, мотивация не та. Да и прада, зачем она им? Ведь их личных детей и так с пеленок называют «сэрами-мажорами» (как в Англии), и никто из ментов им «низзя» сказать не могёт (как в Японии), потому они с молоком матери впитывают, что могут есть, что хотят, пить за рулем, как хотят, и машиной давить детей, где хотят, все равно ведь вытащат и оберегут. Вот и выходит, что когда мы таких вождей заботливо выбираем, то автоматом заботимся и об их детях, забывая о своих.Конечно же, в атмосфере фальшивок, подлости и шулерства труднее всего приходится детям по причине их беззащитности. Им для начала подсовывают соску-пустышку вместо материнского молока, позже—безалкогольное пиво, резиновую женщину и сметану из порошка, а заканчивают предвыборной программой президента с обещанием победно закончить войну на Востоке в две недели. Обиднее всего, что со временем дети, вырастая, начинают верить в эти фальшивки, перестают отличать сдвиг по фазе от реальнсти, пополняя таким образом армию придурков, верящих, что бандеровец и дня прожить не может, пока не съест на ужин хоть одного дитенка. Так чего разумного ожидать от таких в зрелости?А за «чегом» далеко ходить не надо. Совсем недавно наши тепловые станции попали в тупиковую ситуацю—они питаются исключительно антрацитом, а тот добывается на Южном полюсе, в ЮАР и в Украине, но только на захваченной территории. Наши умельцы наловчились тягать уголек от сепаратистов за сало, в смысле, вдвое дешевле, чем из ЮАР, к обоюдной выгоде. Но тут встрепенулись те, кто наживался на поставках дорогого угля из ЮАР, и протащили решение о запрете на пользование донецким углем (из патриотических побуждений). Нет, после этого тырить уголь у сепаратюг не перестали, просто по бумагам провели, что этот уголь добывали аж на Чукотке (или Аляске), откуда везли его в Роттердам и только потом гнали к нам втридорого, радостно потирая руки от навара, полученного с затурканого обывателя. Обалденная гениальность!Только не сейчас ее придумали, а просто переняли пример из своего детства, о чем писалось в прессе, как в Никополе детям в их заведения закупались харчи (грубо говоря): картошку—по 30 грн., капусту—по 40, морковку—по 50, т.е. в разы выше, чем на базаре, при этом разница в ценах всегда грела чей-то карман. Объясняли это жесткими условиями тендеров и отдаленностью доставки—мол,картошку нашли в Венесуэле, капусту надо было переправлять из Австралии самолетами, а зелень вообще чудом удалось приобрести у монахов из Шаолиня на Тибете и на яках везти в Никополь. И не все тут фантастика. Года 3-4 тому довелось мне поближе разузнать, как в славном городе Никополе на самом деле заботятся о нашем подрастающем будущем. За базу принял собственную внучку (слава Богу, в таком возрасте дети еще врать не научены) и откровения детских родителей. Только сперва тщательно изучил городские нормативные документы смотрящих за детьми и их публичные отчеты.И чего только нет в этих нормах! Нет, со стороны медиков и диетологов претензий не должно быть, от обилия наименований в глазах рябит, даже путаешься--красная или черная икра положена ребенку после птичьего молока, внизу мелким почерком добавлено, что нормы уже проплачены и получены, и все это скреплено солидными подписями. Но сомнения все же глодали, особенно после бесед с детьми и коллегами по садику. Оказалось, что 100 г морковного сока (положенного ежедневно), внучка иногда получает, но… от матери, некоторые дети даже не представляют, как выглядит положенный им стакан апельсинового сока, яблоки им давали один раз в… прошлом году, а родители хором подтвердили, что их дети (видимо, объевшиеся в садике перепелами и стерлядью) дома жадно набрасываются на еду попроще.Зато они получили письменные уведомления, что в связи с изысканностью и дорговизной детского питания законные нормы отныне (совместно с городским бюджетом) будут оплачивать и сами родители вместе со шторами. До боли знакомый почерк.Материал об этом тогда попал в газеты, получил резонанс, но прокурор и голова с депутатами и ухом не повели (похоже, читать газеты так и не научились, да и у детей их заботы другого масштаба), а родители, увы!, так и не заблокировали ни прокуратуру, ни горсовет в знак протеста. А вот энргобароны с удовольствием позже воспользовались этим опытом в угольной сфере. Так кого из них ругать больше за равнодушие к детским проблемам?Можно, конечно, посочувствовать власти на местах, не понимающей значимости детских проблем, все равно они ничего не решают, понимай-не понимай. Но хотя азы должны бы знать, что именно с их низов начинается цепочка «дебильный избиратель—дебильный законодатель», что недебильные особи не с неба падают в 50-60 лет, а формируются здесь в детском саду вместе с генетической памятью и в таком виде попадают в Верховную Раду. К сожалению, многие из них от этого не умнеют, они неделями и месяцами толкут воду, деля между собой валютные подачки МВФ, а сязать между собой вещи очевидные уже масла в голове не хватает.Скажем, невдомек им, что гигантский скачок преступности в стране вызван ростом детской бедности, а обеспечение детей заложено в рабочих местах здесь, а не за границей, что растущая смертность заложена в детской болезненности от недоедания, что растущий детский дебилизм напрямую связан с расширением рынка наркотиков и спиртного среди детей (под контролем миллиардеров в погонах), и что разухабистый мат из уст будущих матерей неизбежно кончается картиной маслом, где 3-4 кобылы мутузят худенькую школьницу, а кобели со ржанием снимают картину на камеру. Да-а, вряд ли такая среда породит новых Королевых и мать-Терез, ежу ясно, но кто в парламенте хоть раз возвысил голос за спасение детства?! Не дождетесь, это вам не мелочь по карманам тырить, тут же работать надо.Одна из теорий мироздания предполагает, что человек произошел от обезьяны и выделился за счет поумнения. Глядя на работу ВР (с маханием кулаками там, где хватило бы одного слова разумного), закрадывается сомнение—кто же от кого произошел? Скажем, если бы пенсионную реформу и бюджет принимали не люди, а бандерлоги, законы бы в жизни не прошли по причинам, понятным в животном мире. Они бы прямо спросили бы у большого змея Каа (и у депутатов есть свои Каа, диктующие принятие нужных решений): «Что ты тычешь нам в нос гривны, которые мы не едим?!Ты прямо скажи, сколько мы будем на пенсию получать бананов в день, необходимых для выживания?». И в переводе на язык человеческий: «На кой хрен нам в терминологию закона сунут гривну, которая три раза на день меняется в цене? Ведь только придурок не видит, что если на подачку в 79грн. вчера можно было курочку купить, сегодня и на четверть ее не хватит. Просто запишите, что минимальная пенсия во всех ситуациях должна перекрывать индексированный прожиточный минимум». И все. Только бы в этот минимум, кроме хлеба, сахара и ботинок не забыть бы тарифы на газ включить.Кстати, о хлебе насущном. На днях директор хебозавода по телику проговорилась, что хлеб сейчас никакой, потому как печется из муки 3-4-го сорта, а других в Украине уже нет, вывезли подчистую (хотя на пакетах липу гонят—«высший сорт»), а что подорожал вдвое, так это оттого, что и той мало осталось. Бандерлоги из ВР, протягивающие бесконтрольный экспорт хлеба и укрупнение земельных массивов путем продажи земли, забыли (что с обезьян возьмешь?), что убийство миллионов людей голодомором Сталин начинал именно с этого, ради получения валюты, только на этот раз в свой карман. Если история повторяется, то первыми под раздачу попадают дети.И в конце о морали. Сволочнее, чем грабеж и нажива на харчах для детей, не придумать, даже в самом диком мире такое не наблюдается. И если по нынешним открытым фактам прокуратура и городская власть не отреагируют адекватно, можно в глаза им сказать, что они сообщники преступления.Человеку не дано долго жить, но вечность заложена в наших детях. И это надо помнить.