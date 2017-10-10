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В газету от читателей

В болото влізти легко, а назад хоч воли впрягай...

Никопольчане, сегодня истёк срок проведения служебного расследования в отношении должностных лиц тендерного комитета Отдела образования и науки по выявленным фактам нарушения Закона Украины «Про публічні закупівлі»
( см.: https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1460771127370983/, https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1462235747224521/).


Весь этот месяц городской голова Андрей Фисак и его подчиненные хранили скорбное молчание по поводу того безобразия, которое на протяжении длительного времени процветало в сфере закупок продуктов для детских дошкольных учреждений Никополя.
Никополь всё больше напоминает какую-то ЗАБОЛОЧЕННУЮ местность, где пропадают деньги, дороги, овощи и фрукты…

Только благодаря активному общественному контролю были вскрыты вопиющие нарушения при проведении тендерных процедур в Отделе образования и науки. Заметим – не в первый раз (весной 2016 года были обнародованы «разгромные» материалы по нарушениям в сфере ШКОЛЬНОГО питания).
Но выводов власть, на наш взгляд, так и не сделала.

По нарушениям 2016 года НИКТО из членов тендерного комитета к АДМИНИСТРАТИВНОЙ ответственности не привлечен. Городской голова даже не направил эти материалы в контролирующие органы для составления административного протокола (что ОБЯЗАН был сделать, исходя из требований статьи 42 Закона «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Какова же ситуация на сегодняшний день? Давайте проведем небольшой анализ.

Итак:
1. Договора по закупкам овощей и фруктов по ЗАВЫШЕННЫМ ценам отменены, в срочном порядке заключены соглашения о закупках у других поставщиков (https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1452912211490208/).

2. Устранены отдельные нарушения Закона Украины «Про публічні закупівлі» в части неопубликования и сокрытия от общественности информации об отдельных закупках (см.: https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1466856756762420/ ).

Какие ещё приняты меры, мы узнаем из Заключения по результатам проведенного служебного расследования (Общественный союз «Никопольчане» уже запросил копию этого документа).

Вместе с тем, никакой публичной реакции городской голова НЕ ПРОДЕМОНСТРИРРОВАЛ. Ещё 18 сентября мы направили на имя Фисака требование о проведении Общественных слушаний по поводу ситуации с закупкой продуктов для детских дошкольных учреждений. По всей видимости, Андрей Фисак и заинтересованные депутаты не желает выносить эту проблему на общегородское обсуждение – слишком о больших ДЕНЬГАХ идет речь.

О том, насколько всё нагло и цинично, свидетельствует совершенно ДИКАЯ закупка продуктов питания, которая была проведена 14 февраля 2017 года (см.: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-15-000424-a). Сумма значительная – 647 885 гривен. Напомню, что при сумме закупки более 200 тысяч, проведение тендерной процедуры ОБЯЗАТЕЛЬНО.

В нарушение требований Закона, на сайте «ПРОЗОРРО» нет абсолютно НИКАКИХ сведений о проведенной тендерной процедуре – нет ни тендерной документации, ни реквизитов и документов участников, ни СКАНА заключенного договора… Указан только победитель – ФЛП ПЕТРОВ Константин Владиславович (ОТМЕЧУ, что он же по совместительству является директором ООО "ЛАКІ МАЙЛ УКРАЇНА", которая «отличилась» при закупках овощей – см.: ).

Штраф за подобное нарушение тендерного законодательства должен быть наложен на КАЖДОГО члена тендерного комитета. Умножаем 5 человек на 17 тысяч гривен – получаем 85 000 грн. И таких нарушений БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ! Неплохо можно пополнить бюджет за счёт этих штрафов. Будет ли улыбчивый депутат, который стоит за спиной наивных работников Отдела образования и науки, помогать им ФИНАНСОВО – большой вопрос.

Да не особо и торопятся чиновники наводить порядок в сфере тендерных закупок. ДЛЯ ПРИМЕРА – на странице Отдела образования и науки (сайт Никопольского городского совета) до сих пор отсутствует «Річний план закупівель на 2017 рік» (см.: http://nikopol.dnepredu.com/uk/site/derzhavni-zakupivli.html).

СКАН – копия Положения об Отделе образования и науки, выложенная для ознакомления на данной страничке, датирована аж 2000 годом! Качество – отвратительное (http://nikopol.dnepredu.com/uk/site/our-dept.html). Прошло 17 лет…

Это при том, что неоднократно в данный документ вносились изменения, а в марте 2017 года было принято абсолютно новое «Положення про відділ освіти і науки Нікопольської міської ради».

Ну как-то так… Состояние дел в Отделе образования и науки мы будем теперь контролировать регулярно, до тех пор, пока виновные не понесут наказание и пока не будет наведен порядок.

На очереди – проверка в ещё одном отделе исполнительной власти Никополя. Будем делать работу за себя и за ТОГО ПАРНЯ.

СПРАВКА: Боло?то — участок ландшафта, характеризующийся избыточным увлажнением, влаголюбивым живым напочвенным покровом. Для болота характерно отложение на поверхности почвы неполностью разложившегося органического вещества, превращающегося в дальнейшем в торф.

Виталий Журавлёв
  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 08:48Просмотров: 900 Комментариев: 1
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      Наталья Яровая (Вчера, 09:25)
      Посетители | Offline
      Нельзя проигрывать в футбол, особенно в решающих матчах, но с этим можно жить. А как жить рядом с теми, кто буквально "ноги вытирает"об наших детей? Журите этих негодяев, госп. Журавлев, журите всех, ведь "свита делает короля" и король знает об этом.

      Регистрация: 2.10.2017

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      Коментариев: 2

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