КОНЕЦ ВЕГЕТАРИАНСКОЙ ПОЛИТИКИ?

Общался с людьми из Рады и вокруг. Обсуждали нарисовавшийся мрачный сценарий.В президентских законопроектах не случайно появляются упоминания о чрезвычайном положении.В окружении ПАПа обсуждается возможность введения ЧП, когда действия оппозиции станут реально угрожать президентской власти.Президент, соответственно, возглавит фактически все силовые структуры страны. Планируется, что это произойдет не раньше, чем будут окончательно сформированы особые подразделения в ВСУ, полиции и Нацгвардии. Их формирование идет прямо сейчас, причем, подбираются туда люди из восточных регионов, которые натурально ненавидят «бандер» (читай — всю оппозицию), и которые готовы в этих «бандер» стрелять по первой команде.Естественно, расправа с недовольными будет подана как борьба с агентурой и приспешниками Путина. Так же естественно, что подобные действия однозначно двинут Украину в объятия недоимперии.Мне могут возразить, что вегетарианский период постмайдановской власти завершился вместе с «котлами» под Саур-Могилой и Иловайском. Отчасти, да. Но тогда украинских патриотов уничтожали с помощью России. Теперь же речь о том, что и чисто внутриполитические блюда будут готовиться с кровью.Убежден, что у этой власти рука не дрогнет, сентиментальный гуманизм не проявится, поскольку наши правители очень хорошо представляют, что их ждет в случае потери власти.Разумеется, и этот режим со временем тоже рухнет, в первую очередь, из-за экономической неэффективности. Но мы рискуем не узнать то, что останется в таком случае от Украины.Господа одинокие демократы, ждать некого идеального лидера можно долго, за это время режим успеет выстроить вооруженную оборону. Поэтому чем раньше, тем лучше. И все делать придется своими руками, причем, объединяться не перед расстрелом, а уже сейчас. Объединяться вокруг идей, а не персоналий.