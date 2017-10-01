В Никополе "городская власть" начали воевать с неугодными. Сегодня Правый Сектор. Кто завтра? (видео)

Утро, 6 октября 2017 г., практически по всем адресам членов "Правого Сектора", а так же и тем кто с ними каким то образом связан, силами областной полиции и спецназа начались проведения обысков (местами с выбиванием дверей и т.п.).Такие действия были вполне ожидаемы, так как "Правый Сектор" и другие активисты мешают воровать городской власти. Журналистов, понятное дело, не подпускают. Нет сомнений, то что все ожидали такие действия, но насколько далеко зайдет полиция? Будут ли "вбросы" когда ни чего не нашли? Покажет время.