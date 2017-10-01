Жизнь города
В Никополе "городская власть" начали воевать с неугодными. Сегодня Правый Сектор. Кто завтра? (видео)
Утро, 6 октября 2017 г., практически по всем адресам членов "Правого Сектора", а так же и тем кто с ними каким то образом связан, силами областной полиции и спецназа начались проведения обысков (местами с выбиванием дверей и т.п.).
Такие действия были вполне ожидаемы, так как "Правый Сектор" и другие активисты мешают воровать городской власти. Журналистов, понятное дело, не подпускают. Нет сомнений, то что все ожидали такие действия, но насколько далеко зайдет полиция? Будут ли "вбросы" когда ни чего не нашли? Покажет время.
Такие действия были вполне ожидаемы, так как "Правый Сектор" и другие активисты мешают воровать городской власти. Журналистов, понятное дело, не подпускают. Нет сомнений, то что все ожидали такие действия, но насколько далеко зайдет полиция? Будут ли "вбросы" когда ни чего не нашли? Покажет время.
Теги:
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Ошибка!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.