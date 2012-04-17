Никополь, палата №7: Кто оплатил "Маски - Шоу" в городе? и чем это закончится? (фото, док, видео)

Вместо того что б заниматься городскими проблемами, дорогами, отоплением в школах и т.д. и т.п. тот кто называет себя "городской властью", занимается только сведением счетов.Да так что ни в какую рубрику кроме как "Никополь, палата №7" и не вставишь.Все станет понятно если прочесть постановление суда:Ни кого не настораживает почему документы о ведении финансово - хозяйственной деятельности за два года находились в авто которое сгорело? Кому это выгодно в первую очередь? Степанюку?Ну то ладно, в этом пускай разбирается следствие. А мы поговорим о том что видели. Начнем с того что здание в котором проводился обыск не имеют юридического отношения к Владимиру, которого упоминают в постановлении как участника Никопольской банды. Еще скажите, а при чем здесь Заслуженный тренер Украины Александр Мымриков?, депутат городского совета Доброродний?, афганец и член нашей редакции Александр Шашков?, Геннадий Кайда?, Соколенко?, Кирилов? и другие которых, извините, но я вообще не знаю. Как заявлено в "постанове" : "перерахованi особи займаються рекетом, залякують пiдриемцiв iз застосуванням вогнепальної зброї".И все это на основании показаний двух "свiдкiв" которым "вiд знайомих, та мешканцiв Нiкополя вiдомо...". Это ... Сейчас 17й или 37й? Это основания для проведения обысков? По анонимкам работаем? Куда мы идем?Заказом не то что, попахивает... а даже областная полиция, прибывшая (как видим на видео) в основном частным транспортом, не пытается что либо опровергнуть, потому как сами видят какими нитками все сшито.Смеху мало, а если учесть что о планировании данного мероприятия уже два-три месяца как знали все, и я в том числе (не знали только дату, всех фигурантов "банды" и под какой предлог подошьют), то вопрос кто заказчик отпадает. Вопрос остается один: - Чем это все закончится?Насколько мне известно итог всего этого действа: у одного "бандита" дома изъят нож.