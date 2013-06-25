Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


Происшествия

ДТП на пешеходном переходе, в районе автовокзала, пострадавшая доставлена в больницу (фото)

Сегодня, примерно в 17:30, водитель автомобиля Форд сбил девушку на пешеходном переходе в районе автовокзала. По словам очевидцев Форд явно превышая скорость сбив пешехода, подкинул девушку на несколько метров и остановился, с места происшествия не скрывался. Пострадавшая доставлена в больницу. Виновник ДТП дает показания сотрудникам полиции.

  • Категория: Происшествия
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 18:23Просмотров: 2 084
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    •             
      Василий (Вчера, 22:55)
      Посетители | Offline
      Їхав з роботи повз місце аварії, глядачів було багато. Молода дівчина пішохід, машина з литовським номерами здається.
      Машини проїжджаючи повз місце аварії, все одно мало не наїжджають на пішоходів.
      Ситуація майже схожа з тією де на цьому ж місці загинули дві жінки. Зупинка не переноситься і причина нам не відома, пан місцевий депутат боїться оприлюднити документ про можливість чи неможливість перенесення зупинки.
      То ж будь ласка, зробіть на цьому місці "лежачого поліцейського" , бо знаки по зниженню швидкості до задниці.

      З номером помилився, Білорусь я так розумію

      Регистрация: 25.06.2013

      Новостей: 3

      Коментариев: 919

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.