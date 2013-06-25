Происшествия
ДТП на пешеходном переходе, в районе автовокзала, пострадавшая доставлена в больницу (фото)
Сегодня, примерно в 17:30, водитель автомобиля Форд сбил девушку на пешеходном переходе в районе автовокзала. По словам очевидцев Форд явно превышая скорость сбив пешехода, подкинул девушку на несколько метров и остановился, с места происшествия не скрывался. Пострадавшая доставлена в больницу. Виновник ДТП дает показания сотрудникам полиции.
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