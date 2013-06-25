ДТП на пешеходном переходе, в районе автовокзала, пострадавшая доставлена в больницу (фото)

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Їхав з роботи повз місце аварії, глядачів було багато. Молода дівчина пішохід, машина з литовським номерами здається.

Машини проїжджаючи повз місце аварії, все одно мало не наїжджають на пішоходів.

Ситуація майже схожа з тією де на цьому ж місці загинули дві жінки. Зупинка не переноситься і причина нам не відома, пан місцевий депутат боїться оприлюднити документ про можливість чи неможливість перенесення зупинки.

То ж будь ласка, зробіть на цьому місці "лежачого поліцейського" , бо знаки по зниженню швидкості до задниці.



З номером помилився, Білорусь я так розумію