Главная Реклама Контакты
Регистрация RSS Правила

Главная Все новости Фоторепортаж Доска объявлений Реклама на сайте Моб.версия Связаться с редакцией

Жизнь города / Кто и как пилит трубы теплосети и Почему убегают от журналистов? (видео) (Сегодня, 12:25)

Кто и как пилит трубы теплосети и Почему убегают от журналистов? 
г. Никополь, ул. Шевченко 106/2


  • 0

twitterfacebookGoogle +livejournal  ц.укрКанал на youtube

 

Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 70 » Комментариев:1

Ключевые слова -
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
  • Кто, как, зачем и почему вырубает лесопосадки в Никопольском районе (видео, фото)
  • Кто пилит живые деревья по ул. Шевченко?
  • С Днем Журналиста!
  • Сколько платят собаки за тепло ?
  • Кто украл три километра трубы? Собрание садоводов с участием депутатов (видео)
    • Hаписал: Сегодня, 12:32 259467, Комментариев: 19, Новостей: 0 Пользователь offline
    У нас тоже сейчас пилят трубы теплосети.
    • 0

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    • Личный кабинет
    Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
    • • Новости по разделам
  • Информация
  • Анонсы и предложения
  • События
  • Происшествия
  • Резонанс
  • Политика
  • Криминал
  • Финансы
  • Жизнь города
  • Аналитика
  • Лохотрон
  • Беспредел
  • На правах рекламы
  • Поиск людей
  • В Украине
  • В газету от читателей
  • В регионе
  • Орджоникидзе
  • Видео новости
  • Фоторепортаж
  • Другие СМИ пишут
  • Спорт
    • → все новости
    • Мы в соцсетях

    twitter

    facebook

    Google +

    livejournal 

     ц.укр

    Канал на youtube

     
    • Популярное
  • Полное видео пресс-конференции в УНИАН
  • Электронная прозрачность. В Покрове идут на революционные шаги в вопросах контроля за родительскими взносами, арендой и продажей коммунального имущества
  • В Украине создали уникальный 6-колесный внедорожник. Это Никополь, детка! (видео)
  • Борис Кривчик: НА ХРЕНА ВОЛКУ ЖИЛЕТКА, ПО КУСТАМ ЕЕ ТРЕПАТЬ?
  • Нова редакція Статуту Нікополя, яку нам бажають втиснути
  • Кто и за что собирается платить?
  • С. Тыхенко и В.Заграничный "О ситуации в Никополе" (из неопубликованного, видео)
  • Виктор Артеменко: О своем отношении к сбору подписей ЗА отставку городского головы (видео)
  • Российский вертолет ворвался на территорию Украины. Почему не сбили??? (видео 18+)
  • У Нікополі поліцейські затримали хулігана, який розмалював пам'ятник учасникам АТО
    • • Обзоры
    Внимание!Ремонтные работы и дезинфекция на водопроводных сетях с полной остановкой водоснабжения
    В период с 23-00 часов 29 сентября 2017 года до 14-00 часов 01 октября 2017 года КП «Никопольводоканал» будут проводиться ремонтные работы и дезинфекция на водопроводных сетях и сооружениях города, а также в селах Каменское, Менжинское, Южное, Алексеевка  с полной остановкой водоснабжения.  
    → все обзоры
    Шаблоны для DLEторрентом
    Всего на сайте: 53
    Пользователей: 0
    Гостей: 53
    • Календарь
    «    Сентябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 
    • Архив
    Сентябрь 2017 (83)
    Август 2017 (73)
    Июль 2017 (74)
    Июнь 2017 (50)
    Май 2017 (91)
    Апрель 2017 (75)
    На правах рекламмы Полезно
    Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
    Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
    Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями. 
    подробнее
    → все в разделе
    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    Copyright © WEBoss.Net & Delphi
    → все происшествия
    250x250_hend
    События Все события в городе и не только
    Нагородження волонтерів в Нікополі (повне відео)
    Нагородження волонтерів в Нікополі (повне відео)
    подробнее
    → все фоторепортажи
    Спорт Живая лента всего мира
    Паралимпийская сборная Украины по футболу стала победителем чемпионата мира, который состоялся в Аргентине
    В решающем поединке наша команда одолела иранцев - 1: 0 Единственный мяч забил Артем Шеремет.
    Отметим, что Украина достаточно уверенно преодолела всю турнирную дистанцию: 25 забитых голов на 2 пропущенных. Такой результат наша команда смогла достичь благодаря уверенной игре вратаря сборной, ведущего спортсмена СК "Электрометаллург", никопольчанина Константина Симашко.
    подробнее
    → все происшествия
    Іван Сірко, Ассоциация, асторский, АТО, беспредел, Брэндак, вірш, война, Выборы, газета, Город Никополь, Гражданский Актив, дерибан, затопська січ, исполком, лірика, Марганец, Михаил Поперечнюк, Михайло Поперечнюк, мэр, нікополь, НЗФ, Никополь, Никополь Вечерний, никопольчане, ОСМД, поезія, Польша, помощь, работа, реклама, референдум, реформа, рпл, Самопоміч, самопоміч нікополь, Тихон, УВБ, украина, Янукович

    Показать все теги
    Главная | Все новости | Реклама на сайте | Мобильная версия | Контакты
    На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.dp.ua,
    собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
    адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305