Многие думают, что политтехнологи творят чудеса! Особо этим страдают политики из начинающих. Монстры политические понимают, что политтехнологи используют 2 основных инструмента -деньги и промывание мозгов, точнее-деньги для промывания мозгов электорату, потому что административный русерс зачастую действует против того, кто его применяет-доказано неоднократно. Многие думают, что политтехнологи творят чудеса! Особо этим страдают политики из начинающих. Монстры политические понимают, что политтехнологи используют 2 основных инструмента -деньги и промывание мозгов, точнее-деньги для промывания мозгов электорату, потому что административный русерс зачастую действует против того, кто его применяет-доказано неоднократно.

А силовой ресурс -только показывает и доказывает слабость кандидата, хотя это тоже вопрос лежащий в плоскости развития гражданского общества и независимых медиа-есть такое общества и медиа или нет.

Вот Е.Киселев в своем интервью говорил о том,что в беседе с Ю.Левенцом они обсуждали возможность "появления Л.Кучмы "всего в белом" во время первого Майдана, в момент пика противостояния. Мы с Ю.А.Левенцом также однажды, в 2011 году, говорили на эту тему и пришли к тому, что это было невозможно т.к. изначально сценарий писался не в Украине.

Понятно что теперь, спустя много лет и интервью Саакашвили (чуть ли не творца Майданов в Украине...включая студенческие протесты) все более-менее становится на свои места, но в 2011 году можно было порассуждать с умным и интересным человеком.

Сегодня к Майданам отношение имеет масса людей как и к выборам-по спискам, по смешанной системе, по мажоритарке, очередным и внеочередным, в ОТГ, в местные советы, меров, куда угодно. Имена называть смысла не имеет, потому что любой мало-мальски знакомый с PR молодой человек на уровне одной книжки и прошедший одну избирательную кампанию в качестве помощника помощника заместителя руководителя ИШ где-либо, и даже просто агитатором-наблюдателем или членом УИК - уже "крутой" специалист! "Политтехнологов" готовят "тренинги" в столице за 2-3 дня и 1500-2500 грн. , что дает право показывать "сертификат" и бросаться именами, а еще "школы" начинающих "политиков" в которых эти имена рассказывают о своем опыте...Но вот практика....

К чему много букаф?

К тому с чего собственно всё и начиналось- деньги и промывание мозгов. Упростив эту схему придём к понятию "средства" в любом виде (материальные и не матриальные т.е. духовные ценности в том числе, а можно углубиться- и понимать под средствами и средства достижения...и цели и задачи, ресурсность, что у нас есть и человек как товар и кандидат как товар, и территория как рынок, а может и вся страна) и работа с людьми (имеющая своей целью продать товар т.е. кандидата...а как его продать и под каким соусом -см. средства).

И исходя из этого, что всё является товаром, а ещё из замечательной книги М.Твена "Короли и капуста" (кстати-капуста-это не только то, что можно кушать, а еще и то, за что можно покупать покушать...на этом и строится одна из интриг книги) которую отечественным политтехнологам нужно читать ПЕРВОЙ т.к. теория цветных революций описана исключительно замечательно, нашим политтехнолгам так же надо знать ЧТО НИЧЕГО НОВОГО ОНИ ПРИДУМАТЬ НЕ МОГУТ В ПРИНЦИПЕ. Все украдено до нас! Ой! ПРИДУМАНО ДО НАС! И говорить о чисто украинских изобретениях в политтехнологиях сложно. Бери себе мировой опыт и изощряйся, претворяй в реалии. Отличия наши от мировых? ЦИНИЧНОСТЬ ИЗОЩРЁННАЯ ПРИ ПОПУСТИТЕЛЬСТВЕ ВЛАСТИ.И ТИШИНА...И ИЗБИРАТЕЛИ МОЛЧАТ! Вот это у нас есть.Но политтехнологи тут только одним боком- посоветовать принцип "Что не запрещено-то разрешено". А имеет кандидат ресурс договориться или нет-его вопрос.

К чему веду? К тому, что впереди выборы. И не суть какие они будут (очередные или не очень) и подозреваю, что власть станет играть сама с собою в конкур те выставлять на одном окурге по несколько своих кандидатов, что бы один да прошел точно. В принципе для нее это единственный выход провести в парламент большинство относительно честно. Согласитесь-и политтехнологи в этом случае ей разумеется нужны, но не очень. Деньги-на первом месте. А как рассказать массам....они (деньги) найдут путь к ...карманам...не от одного, так от другого.





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