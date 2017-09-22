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Информация / На Запорожской АЭС пройдут тактико-специальные учения по антитеррористической направленности (Сегодня, 09:48)
В период со 2 по 6 октября 2017 года на Запорожской АЭС будут проводиться тактико-специальные учения по теме: «Реагирование сил участников объектового плана взаимодействия в случае осуществления ряда диверсий на территории Каменка-Днепровского района Запорожской области, в г. Энергодар и на объекте ОП «Запорожская АЭС».
К проведению учений будут привлекаться представители Агентства уменьшения угроз (АУУ) МО США, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Госатомрегулирования Украины, ГП «НАЭК« Энергоатом», члены координационной группы антитеррористического центра при УСБУ в Запорожской области и ее штаба, старшие отдельных оперативных групп от УСБУ, ГУ НП, ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, руководство Запорожской ОГА, энергодарского горисполкома, личный состав воинских частей 3042, 3033 и 3029 НГ Украины, Запорожского ОВК, Бердянского приграничного отряда ГПС Украины, руководство ОП ЗАЭС, персонал службы физической защиты и отряда ведомственной военизированной охраны.
ВНИМАНИЕ! На время проведения учений правоохранительные органы могут ограничивать пребывание граждан и передвижения транспортных средств в пределах санитарно-защитной зоны вокруг ЗАЭС. Будут отрабатываться практические действия по нейтрализации условных террористически диверсионных формирований. Наличие документов, удостоверяющих личность, для граждан, которые будут находиться в зонах ограничения доступа и в санитарно-защитной зоне, обязательна.
Организаторы мероприятий просят с пониманием отнестись к неудобствам, которые могут возникнуть во время проведения обучения.
Информационный центр, УРСМИ, ОП ЗАЭС, г. Энергодар
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
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В период со 2 по 6 октября 2017 года на Запорожской АЭС будут проводиться тактико-специальные учения по теме: «Реагирование сил участников объектового плана взаимодействия в случае осуществления ряда диверсий на территории Каменка-Днепровского района Запорожской области, в г. Энергодар и на объекте ОП «Запорожская АЭС».
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