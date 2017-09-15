Воїни АТО з Покрова здобувають нові професії

К Саакашвили есть вопросы, к тому же я как человек с националистическими взглядами не вижу его кандидатом в президенты Украины. И дело даже не в Конституции. В случае революции ее действие как и действие многих законов все равно придется приостанавливать иначе порядок не навести и страну из дерьма не вытащить. Просто президентом должен быть наконец-то украинец. К тому же известно о возможном союзе Саакашвили с Коломойским. Если это так то тем более незачем менять одного олигарха у корыта на другого. Власть в стране должен взять народ. И возьмет. А олигархов быть вообще не должно. Саакашвили же(без Коломойского) мог бы получить неплохую должность в правительстве или даже стать спикером Рады. Его опыт бы пригодился. А Тимошенко, которая хотела сдать Рашке 9 областей в 2014 году и Наливайченко, который вместе с Аваковым выпустил зека из Крыма, завез оружие в Луганское СБУ и потом сдал все сепарам должны сидеть в тюрьме вместе с тем же Аваковым, Турчиновым, Пашинским и пр. господами, но никак не примазываться к Саакашвили. И реакция львовян -"ЮЛЯ -ГЕТЬ!"- на однообразное на нытьё Йульки показала истинное отношение народа без всяких дутых сосопросов к этой подружке Хуйла. К Саакашвили же по сравнению с Йулькой народ во Львове отнесся более, чем лояльно, через границу его чуть ли не внесли на руках, призывали идти на Киев. Это все преждевременно, но приятно видеть такой эмоциональный подъем народа после трех лет спячки. И дело тут не в Саакашвили. Гарант наш так всех достал что люди готовы пойти за первым, кто их поведет. И что бы там не лаяли сегодня с утра Луцик и Аваков, достаточно было посмотреть сегодня на опухшую физиономию Вальцмана, который обгадился и от безысходности, видимо, квасил всю ночь позабыв о диабете. Это ж каким нужно быть дураком чтобы пойти на поводу у безграмотного Авакова и дать ход сценарию с якобы заминорованным КПП Шегени! Кто и как бы его заминировал? Для этого всем пограничникам оттуда надо было уйти в лес бухать вместе с тем генералом, которого Вальцман туда прислал. Весь мир смотрел этот цирк с поездом и заминированным пунктом пропуска. И ржали с нашего президента. Понятно что Что джавелены после такого никто не даст. Но не потому что на западе был прорыв границы. Это был не прорыв. Это народ воспитывал своего недалекого президента, потерявшего связь с реальностью. Просто таким дыбилам-барыгам как Вальцман джавелины не дают. Он их путину отдаст на следующий день ка отдал за Рошены три радара в Дебальцево. И денег ему тоже больше не дадут. Поэтому нужно поскорее менять власть, которая сама позорится и всю страну позорит.