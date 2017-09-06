С совковых времен нам накрепко вбили в головы, что все, что ни делается на земле, делается для человека. Для его блага и процветания. Или для его уничтожения. Но для человека. Логика в этом, хоть и лошадиная, но есть, действительно, на кой делать что-то, скажем, для тех же птеродактилей, которые все одно вымрут, уж лучше делать для человека, в котором все еще теплится надежда, что когда-нибудь и о нем вспомнят законодатели? С совковых времен нам накрепко вбили в головы, что все, что ни делается на земле, делается для человека. Для его блага и процветания. Или для его уничтожения. Но для человека. Логика в этом, хоть и лошадиная, но есть, действительно, на кой делать что-то, скажем, для тех же птеродактилей, которые все одно вымрут, уж лучше делать для человека, в котором все еще теплится надежда, что когда-нибудь и о нем вспомнят законодатели?

Вот в древние времена, если хозяин что-то хотел улучшить в своем доме, скажем, обновить обои, он не медля приступал к делу. Не мусор выносил, не крышу крыл, а именно клеил обои. При этом, не в бубны бил, не вокруг костра скакал, а молча клеил обои. Со знанием дела и трезвым представлением ожидаемого результата. Опять таки для человека.

Так то когда хозяин есть. А в королевстве нашем люди все еще никак не приучатся иметь своего царя в голове, потому и ищут себе царей среди прохиндеев типа олигархов (своих и чужих), случайных соседей по планете и разных там МВФ, СБУ, ЕБРР, КГБ, ФСБ, МВД, ОБСЕ и пр. Естественно, с такими опекунами и дела делаются через…эту самую, как ее, не удивительно, что и результат получается в виде неприличных кучек, человеку не нужных.

И почему-то, чем ничтожнее дельце, тем пафосней название ему цепляется, если не «эпохальное», то «всемирное», мы уже школы поназывали «гимназиями», техникумы и ПТУ—«институтами», а институты—«академиями», но только приумножили число балбесов. Нынешнюю же суету обозвали «реформами» (надо же было испоганить такое приличное слово!), и начали ее не с дел, а с барабанного боя о том, какая прекрасная жизнь наступит уже наутро, но это лишь блатной сигнал подельникам. Благодаря сигналу, к тому счастливому моменту, когда человеку подкидывают давно обещанную подачку, глядь, а за его столом уже сидят предупрежденные владетели цен и тарифов, жующие его «покращення», закусывая салом, которое человек мог бы и сам съесть без посторонней помощи. Ну, еще можно назвать реформами деятельность Столыпина, или там отмену крепостного права, но то, что у нас делается… Короче, сколько на корову ни цепляй наклеек «Слон», мустанга из нее не получится.

Скажем, вот что человеки приобрели в нашей медицинской «реформе» и чего лишились? «Лишились»--посчитать проще, хоть и длиннее. Раньше в больницах было пятиразовое питание с научнообоснованным набором белков, жиров и углеводов, а в тубдиспансерах—еще и витамины и телевизор. О лекарствах вопрос не стоял, давали больным все, что доктор прописал. Сейчас в больничках все это заменило меню, сродни меню узников Освенцима, Бухенвальда и сталинских лагерей смерти, а хлеб выдают вообще по 2кусочка на обед. Вот так «реформа» кардинально решает проблему ожирения больных. И теперь доктор перед приступанием к серьезному лечению серьезнобольного пациента в качестве утешения оного вручает ему серьезный список лекарств, который пациент должен приобрести сам (половина из которых ему ни к чему, как свидетельствуют сами медики), на серьезную сумму, по количеству цифр напоминающую номер мобильного телефона. Это должно стимулировать больного к серьезному философскому размышлению, что доступнее на этой земле—лечиться, или сразу умереть, не мучаясь.

И уже никакой брехней в СМИ не замылить факты—в результате «реформы» словосочетание «бесплатная медицина» без мата уже не произносится, болящие мечутся в поисках выхода из тупиковых ситуаций, создаваемых чиновниками, смертность лучше не сопоставлять с рождаемостью (чтобы не заработать инфаркт), ряды обнищавших пациентов пополняются обнищавшими медиками обнищавших больниц, что стимулирует в медиках не сострадание и дерзание, а разве что стяжательство. Да-а, такими фактами вряд ли кому нос утрешь в мире, и даже наши разудалые СМИ не отважатся сравнить наши реформаторские показатели с такими же в Норвегии, или Дании, стыдливость заедает.

Вот так одним махом «реформа» превратила медицину из науки в бизнес, а лечебные заведения--в кормушку для аптечных магнатов (ведь за фасадом «доступных лекарств» скрывается сбыт неликвидной халтуры, которой забиты аптечные склады, государство нашими же денежками щедро оплачивает халтуру, а врачей вынуждают эту халтуру назначать). Да и само слово «государство» стремительно теряет смысл. Разве можно всерьез считать «государством» страну, в которой для спасения своих же онкобольных детей и умирающих почечников волонтеры с протянутой рукой цыганят копейки?!

Где с беженцами от войны чиновники обращаются как с инопланетянами, пока военные гении играют в поддавки с Путлером. И все потому, что народные избранники регулярно «забывают» включать в бюджет деньги на спасение своих немощных и гонимых граждан, предпочитая швырять миллиарды на бред типа пограничных стен.

А реальное лицо «реформы» выглядит так. ТV показало на днях, как сельский пацан поломал ручонку. Вокруг были медики, конечно, и хирурги тоже, но у них не было лицензии на лечение детей (?!), можно бы и помочь на месте, но по реформе—«низзя!», пришлось ребенка везти на такси (другого транспорта там нет) аж в Тернополь, а это дороже, чем перелет Киев—Гамбург. Так что это не реформа, у нее более подходящее название—«скотство».

Конечно, если по уму, объемную реформу надо было начинать с другого конца—бросать деньги не на лечение болячек, а на недопущение болячек к людям, т.е. на здоровую натуральную еду вместо синтетики с ГМО, на экологически чистую воду вместо помоев, на чистый воздух, на реальную борьбу с наркотиками и пьянством и т.п. Ведь есть же такие страны в натуре, которые это делают, и там продолжительность жизни—не чета нашей. И врачам бы платили не за количество больных, а за количество здоровых (есть и такие примеры). Так то если по уму, а у наших авторов единственная извилина, и та полностью нацелена на наживу. Судя по результатам—гора родила мышь.

В остальные «реформы» можно не заглядывать, похоже, они одной и той же бестолковой рукой писаны, а по примитивности логики напоминают детей, для которых «папа писает из палочки, мама—из щетки, а Нюрка—из ничего». Конечно же, сами «реформаторы» так не думают (не совсем же простаки), им важнее, чтобы так думали простолюдины, так легче вить из них веревки. Скажем, перед вами две картинки в прямом эфире: на одной две старушки сидят в кафе под Эйфелевой башней и, попивая кофе-гляссе, не торопясь рассуждают, где им лучше отдохнуть летом—на Бали, или в Майами, на другой—такие же (но уже никопольские) старушки на лавочке горячо спорят, на что потратить пенсию—на хлеб, или на посещение доктора (потому как делать вместе то и другое пенсия не позволяет). Картинки разные, но обе—отражение «пенсионной реформы». Угадайте с трех раз—в какой стране пенсионная реформа работает, а в какой просто «фуфло толкают»? И в какой стране пенсию определяют в гривнах, а в какой—в прожиточных минимумах? Это для наглядности, чтобы люди знали, как на половинку жизненного минимума жирует никопольчанин Петренко (30 лет отпахавший прокатчиком на ЮТЗ), и на сколько тысяч тех же самых минимумов влачат жалкое существование такие как депутат Ляшко и наш премьер (на голодных олигархов вообще без рыданий смотреть страшно).

Увы, в мастерстве дуркования «реформаторам» не откажешь, раз столько людей слепо верят в «реформы» и не смекают, что такую вот «реформу» начинают не с подачек к пенсиям, а с создания рабочих мест—основного наполнителя пенсионного фонда (дураку понятно, что без денег любая реформа—не дороже подтирательной бумаги), так для этого ж в голове масло надо иметь, а не спрей… Возьмите тот же НКРЕ, семикласник знает, что одни и те же вода, газ и электрика для каждого села, поселка и города (и даже для квартала) имеют совершенно разные цены, а значит, и тарифы должны быть свои для каждого. Но высокопосадовцы (с высшими образованиями!) включили дурку, мол, нас дифференциальному подходу к таким вещам не учили, и гонят тарифы по высшему пределу для всех, вытягивая у простаков последние копейки, получая за награбленные миллиарды от благодарных монополистов такие бабки, что сидят не в тюрьмах, а в дворцах и в «Мерседесах». А народ и эту дурку проглотил.

Или вот пример посложнее. Люди, присматриваясь к постоянным «покращенням» своей жизни, обратили внимание на то, что хлеб за год подорожал вдвое (это при рекордных урожаях!), зато через день стал крошиться, на следующий день—покрываться плесенью и практически потерял сам запах хлеба. Чтобы отвлечь людей от раздумий об этом, народу однажды подсунули известие, что отныне курятина будет продаваться по цене медвежатины. Казалось бы, какая связь между этими ситуациями? А она есть—это все логическое завершение украинской земельной реформы, якорной цепью прикованной к приватизации земли, но об этом предпочитают помалкивать, мол, народу умничать ни к чему.

А схему можно доступно изложить, было бы желание. Итак, олигарх скупает за гроши землю у селян, которые не знают, что делать с паями (отучили их коммунисты), и засаживает гигантские массивы тем, что не нам нужно, а что нужно загранице—зерном, рапсом, подсолнухом и т.п., которые хоть и истощают интенсивно наш бесценный чернозем, но там за них дают такие хорошие денежки (а японцы еще и без меда с подсолнуха жить не могут)! А чо, для деловара это вполне логично, ну не везти же ему в Италию помидоры, в Болгарию—перец, в Грецию—баклажаны, в Беларусь—картошку, а в Турцию—капусту? Попутно олигарх за любые деньги скупает экспортные лицензии и квоты, заодно и депутатские голоса, чтобы эту схему узаконить.

Наконец урожай собран, олигарх лучшие сорта зерна вагонами и пароходами отправляет под метелку за границу, оставляя себе мешки фуражного зерна. В результате имеем картину маслом—китайцы, арабы и африканцы жуют сдобные булочки, а украинцы наслаждаются хлебными изделиями из обсевков. Это еще не все. Автоматом подрывается кормовая база животноводства, базар показывает, как от нехватки жратвы куры на глазах синееют, а сало толще двух пальцев не нарастает. Но, оказывается, есть страны, где голодные люди готовы покупать и это по европейским ценам. Наши жлобы этим пользуются, гонят товар в зоны свободной торговли, подняв заодно и внутренние цены на все ( даже на оставленные нам кости, головы и лапки) до еврпейских.

Можно, конечно, гордиться перед теми же французами, что украинцы, чай, тоже не ботфортом консоме хлебают,могут и они жить по европейским меркам, но нарушать законы рынка не рекомедуется. А законы диктуют, что только перенасыщение внутреннего рынка и государственная интервенция на рынке товаров ведет к снижению цен в стране. Но реально внутренний рынок вымывается, а государственными закупками продуктов первой необходимости интервенцией) пока не пахнет, государственные мужи все больше озабочены собственными заводами, газетами, пароходами. Такова цена реформы, которая к тому же включила термоядерную реакцию роста цен, это когда производителям штанов и морковки, чтобы иметь возможность купить повышенные курицу с хлебом, приходится повышать цены и на свои товары.

А ведь чтобы реформы были действенными и уважаемыми, а не трепом, достаточно выполнять некоторые забытые заповеди. Во-первых, наши предки, ради убедительности и безопасности, все новое испытывали сперва на авторах—виночерпии первыми отпивали царское вино, повара первыми отведывали от блюд для хозяина, строители стояли под построенным ими мостом, когда по нему пропускали первый груженый состав, врачи на себе испытывали палочку Коха, а самым радикальным был Чингизхан, который в старости предложил всем знахарям мира несметные богатства за напиток, дающий бессмертие.

Когда желающий приходил к нему со своим напитком, Чингизхан давал тому напиток выпить, а потом велел тому рубить голову, чтобы проверить действие напитка. Может, пора и нам принять подобный закон? Чтобы колбасный производитель сперва сам с полгода питался ислючительно «варенкой» и только после того пускал ее в продажу? Чтобы аптекарский барон употреблял сам свои таблетки до тех пор, пока врачи не зафиксируют положительный результат? Чтобы авторы пенсионной реформы сперва сами с годик пожили на пенсию токаря, и только потом выносили на голосование? Чтобы судья, выпустивший преступника, который тут же сбегает, досиживал за того в СИЗО до тех пор, пока преступник не вернется и не поменяется с судьей местами?

Во-вторых, давно пора принять закон, обязывающий принимать реформы и законы в пакете с законами, органически сопутствующими. Скажем, когда принимаются законы о деятельности структур титушек, выбрасывающих из квартир стариков и детей за долги, или отключающих самовольно у людей газ и ставящих общие счетчики в домах, оснащенных индивидуальными счетчиками, их надо принимать только в комплекте с законом о легализации оружия для населения. Потому как завтра люди начнут титушек отстреливать (котел ненависти уже на пределе), так пусть это делают по закону.

И пора уже усвоить «реформаторам», что есть реформы, котрые делать наполовину--позора не оберешься. Скажем, как-то вернулась наша ментовская делегация из Англии и среди прочего с удивлением сообщила, что там ДТП в два раза меньше, чем у нас. Медики объяснили этот феномен тем, что там левостороннее движение, которым руководит левое полушарие у человека, а оно в два раза внимательнее, чем правое. Большой начальник обрадовался, мол, давайте и мы проведем у себя реформу перевода транспорта на левостороннее движение, делов-то. Но тогдашний глава государства возразил, хлопцы, говорит, реформы надо делать зважено, давайте сперва переведем на левостороннее движение пока грузовой транспорт, а в случай успеха переведем и остальной. Позже этод метод применили с медицинской реформой (провели сперва эксперимент в 5-и городах), похоже, и результат ожидается такой же.

А еще нам всем надо усвоить, что начиная большое дело, надо трезво представлять—для чего и для кого оно делается. Скажем, в странах демократии заявляют, что для них высшей ценностью является ЧЕЛОВЕК и всяческие реформы делаются ради его блага. Вот тут им до нас далеко, в Украине давно уже высшей ценностью являются сразу НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК, которые реально этими ценностями обладают, их имена легко отыскать в журнале «Форбс».

И если эти реформы делаются для их блага, значит, что-то не так в нашем государстве датском.

Борис Кривчик





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