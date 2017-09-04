 Как церковь страны агрессора освящает детей в центре Украинского города Никополь?

С праздником всех !!! Но вот у нас в школе не совсем правильно прошел праздник , как по мне . Сегодня было ощущение что я попал не на 1 сентября а на службу в церкви, а самое главное какой церкви .

На линейке в 13 школе города Никополь священник из московского патриархата , Марущак , устроил освящение детей . Это оскорбляет меня как протестанта . Вся моя семья ничего общего не имеет с православной церковью Я ПРОТЕСТАНТ , почему я и мои дети должны это терпеть .

В конституции написано что церковь отделена от государства , а школа это государственное учреждение . Это нарушение конституции .При это я лично просил директора школы чтобы не было на линейке очередных молебнов .





Кто хотел бы освятить детей , может зайти в свою церковь и сделать это . Задумайтесь , церковь страны агрессора освящает детей в центре Украинского города Никополь . Если есть юристы помогите составить заявление в суд на церковь агрессора и помочь найти ответственного за этот бардак !!!За репост спасибо !!!





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