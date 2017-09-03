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В газету от читателей / Нова редакція Статуту Нікополя, яку нам бажають втиснути (Сегодня, 11:14)
Нова редакція Статуту Нікополя, яку нам бажають втиснути замість старої, але більш демократичної, не витримує ніякої критики! Починається Статут традиційно словами : " Від імені та в інтересах мешканців міста Нікополя..." І що я читаю далі:
"10. Місто Нікополь має пам’ятні дати : дату заснування міста – 1639 рік., дати вшанування святих покровителів міста — св. Микити – 28 вересня, Покрови Пресвятої Богородиці – 14 жовтня. День міста Нікополя відзначається 28 вересня. Порядок проведення та організації офіційних і святкових заходів та відповідні витрати з міського бюджету визначаються Нікопольською міською радою за поданням виконавчих органів..."
Що це за "покровитель" такий ?! Микита?! Хто його нав'язав та ще і протягнув це в статут - Головний документ міста?!
Шановні депутати, ЦЕРКВА ВІДОКРЕМЛЕНА ВІД ДЕРЖАВИ!!!
Навіщо, взагалі вписувати релігійні свята в Статут міста! Статут - це документ для всіх мешканців міста; католиків, протестантів, православних, мусульман, атеїстів і.т.д.
І від їх імені вписують окремі релігійні свята, нав'язують якогось "покровителя"?!!!!
І за це мають голосувати міські депутати?!
А потім скажуть, що це громада розхитує релігійне питання!?
Мало того, що з Статуту зникло багато пунктів, які дозволяли громаді міста контролювати владу, так ще і підписали всіх мешканців під одну конфесію !
Рахую за необхідне, всім активним Громадським організаціям, разом вимотати громадських слухань по новій редакції Статуту міста!
Неважливо, хто керує сьогодні в місті, хто буде через п'ять років, але це Документ за яким нам всім жити всі ці роки!
Бажано побачити , а ліпше побувати на прес конференції Голови наглядової комісії,( яка розробляла зміни) Олександра Івановича Саюка, де би він, та інші, пояснили необхідність всіх змін в Статуті м.Нікополь!
Але без громадських слухань, не обійтись!Нова редакція Статуту Нікополя
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» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 503 » Комментариев:2
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