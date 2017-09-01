Вы задумывались хоть иногда—чем отличаются приличные города от захолустья? Правильно, наличием памятников, указывающих на то, что народ любит свою землю и уважает свою историю. Вы задумывались хоть иногда—чем отличаются приличные города от захолустья? Правильно, наличием памятников, указывающих на то, что народ любит свою землю и уважает свою историю.

В Никополе, родине чуть не десятка Сечей, с этим делом—явная напряженка, то забили город ленинским ширпотребом (с кепками и без) на каждом перекрестке, то танками, то самолетами, то пушками ( над ними и голову ломать не надо, и ваять нет необходимости, просто взял и поставил, а премию получи), все больше памятными табличками отбояривались, тут особого вкуса не требуется, а памятничку Пушкину нос отбили. И почему-то памятник Богдану стоит в центре Киева, а в Никополе—на конечной остановке.

Да и с табличками не все так просто, однажды активист Павел Макаров попробовал прибить табличку своему знаменитому предку-моряку, так затоптали в зачатке—то не на то дерево прибил, мол, на клен, а надобно по инструкции—на мореный дуб, то не на том здании, мол, здание рухнет, а нам потом возись с твоей памяткой и т.п. Ну, вы знаете сами наших душемотов. По Европе едешь—глаз радуется, сплошь стоят Наяды, Атланты, Венеры, русалки и мальчики (писающие и в памперсах), ну и Самсоны, веками разрывающие пасти львам, во всем чувствуется дыхание истории.

И даже в Питере, который вроде бы не далеко ушел по культуре от Никополя, стоит Медный всадник—памятник царю, который хоть и был тираном, но декоммунизация его не коснулась. Целёхонький стоит уже который век. Но это счастливый случай, пока до него не добрались никопольские «металлисты» со своей крышей, а то остались бы от него рожки и копыта, так же, как памятник афганцам, испарившийся прямо на территории ментовки, и как парковая ограда художественного литья, сродни ограде питерского Летнего сада.

Однако и Никополь не застыл на месте, проблески культуры и у нас пробивают себе путь во мраке. Пришло время, когда нужно было решать, что делать с местом в центре города, оставшимся от памятника Ленину. Лакомый кусок, конечно, но патриоты города взяли дело в свои руки, собрали инициативную группу и предложили руководству поставить там памятник нашим воинам, погибшим в АТО. Чиновники сначала попробовали назвать это дело «реставрацией» (это что б дешевле получилось), но ведь каждое слово имеет свой смысл, вот и призадумались—а «реставрация» чего? Неужели Ленина? Пришлось вернуться к привычному «строительство», а это потребовало времени.

Потом призадумались патриоты, что тоже логично. Во-первых, памятники ставят обычно после победы, а у нас пока до победы, як до Киева рачки, во-вторых, за свою независимость Украина не сейчас начала бороться, а века и века, и не упомянуть всех борцов—негоже, значит, обидеть их память. Потому и надумали назвать памятник «Борцам за независимость Украины». А это опять время, потому как уже другая композиция и другие деньги. Но памятник надо воздвигнуть уже в этом году, кровь из носа, ведь есть и заказчики, и инвесторы, и исполнители, и денег совсем немного осталось вложить, только работай. Но иногда создается впечатлени, что кто-то держит время за хвост специально. Может, дальновидные чиновники раздумывают, а стоит ли торопиться? Вдруг завтра подойдут танки Путина, и все труды—коту под хвост? Твори опять коммунизацию, начиная с памятников? А ведь, по сообщениям наших СМИ, есть среди нас и такие настроения.

Опять таки, завтра возникнет старая проблема—как сохранить памятник? Ведь история учит, что если мы вскорости не прикроем в городе все металлоприемные пункты и не поменяем всех ментов на патриотов, завтра памятник может постичь судьба остального металла в городе. И конечно же, самыми долговечными памятниками считаются храмы, по ним судят об эпохах, возьмите тот же Исаакиевский собор, или собор в Кёльне, или Домский собор. На них отчетливо ощущается печать истории, интересно, а как с историей у нас в Никополе? Нет, конечно, церквей (где молиться можно) и у нас хватает, от свидетелей Иеговы до московских, некоторые даже сектами считаются, но это уже личное дело верующих.

Только ведь они были и до того, а независимых украинских церквей в городе—раз, два и обчелся, хотя именно эта церковь является естественной составляющей борьбы за независимость Украины и без нее история будет не полной. Депутатам не мешало бы поучиться у Европы отношению к своей истории и ее памятникам прежде, чем «бесплатно» голосовать за раздачу исторической земли. А еще подумать о своей репутации в глазах людей, мечтающих о культурном европейском городе Никополе.

Борис Кривчик

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