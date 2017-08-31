С. Тыхенко и В.Заграничный "О ситуации в Никополе" (из неопубликованного, видео) 

Что б заснять все как есть и уже не случайно на мобильный. Анонсирую для того что б вы, уважаемые читатели, могли высказать свои пожелания - чему уделить больше внимания, что б не ни чего не пропустить.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
С вечера 29 августа на Жучке (Княжке) из системы газопостачання идет грязный газ! Сразу все конфорки коптят желтым цветом! Что то химичат .Это отравленый воздух в квартире и подкопченные кастрпюли с намотанными кубами какойто гадости .
Равняться надо на вершины, а не на овраги. Выбрали пример. Орджоникидзе... Нашли центр цивилизации. А не откроется ли завтра что нибудь такое, чем вы так восхищаетесь сегодня? Так вот что я вам скажу, хреновые патриоты своего города: Никополь - столица мира. А если смотреть вокруг как на помойку, так всю жизнь в дерьме и проживёшь. Не смотря на клумбы (при Токаре клумбы цвели пышным цветом), як лилась купа лайна на наше місто, так вона л"ється і сьогодні.
Покров - специфический городок, с одной стороны - в десятке «непрозрачных» городов Украины, с другой - внешне развивающийся. Виктор, можно обратить внимание на уже ставший знаменитым,общественный туалет, в каком состоянии он сейчас ?(на его восстановление потрачено 1 500 000 грн), на тротуарные дорожки - за последний месяц, ну ооочень большой обьём работ сделан, на детские площадки в парке, на высаженные хвойные(!) деревья и цветы в сквериках, хорошие дороги... вообщем внешне - всё красиво, Никополь намного отстаёт в этом плане...
Я понял , что я тут самый безграмотный в вопросах земельного законодательства да ещё и чью то сторону поддерживаю.А остальные все дипломированные юристы и земельщики.
Ну что Вы, Александр Михайлович! Никто так не говорил! Не надо из крайности в крайность! Вы много знаете и опыт у Вас ест, но есть момент: это не повод других делать дураками. Вот и все.. А вообще, надо чаще встречаться депутатам с громадой.. Устав города и Законодательство позволяет это делать регулярно и на депутатском дне тоже.. Конечно, надо убирать эмоции и стараться слышать друг- друга.. Но пока это лишь пожелания :)
Я понял , что я тут самый безграмотный в вопросах земельного законодательства да ещё и чью то сторону поддерживаю.А остальные все дипломированные юристы и земельщики. Чтобы снять все вопросы от громады , о предвзятости, буду теперь воздерживаться в голосовании по всем земельным проектам решений . И все у всех получится.
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